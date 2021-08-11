Задолженность физических лиц перед российскими банками на 1 июля достигла 23,9 трлн рублей. Это следует из статистики Банка России о долге нефинансового сектора и домашних хозяйств по банковским кредитам и выпущенным долговым ценным бумагам.

Согласно материалам регулятора, долг населения составил 23 трлн 969,486 млрд рублей. С начала года показатель вырос на 2,3 трлн рублей, а с 1 июля 2020-го — на 4,06 трлн.

Рост кредитования в РФ на фоне сдержанного роста доходов населения сопровождался повышением долговой нагрузки граждан на макроуровне, указывал регулятор; на конец I квартала текущего года она достигла 11,9% располагаемых доходов населения. Наблюдаемые темпы роста задолженности по необеспеченным потребительским кредитам начинают ускоряться по мере восстановления экономики и опережают рост доходов населения. Зампред Банка России Ксения Юдаева, выступая в Госдуме в мае, сообщила, что уровень закредитованности населения находится на исторически высоком уровне, а в отдельных сегментах рынка потребительского кредитования можно говорить о возникновении «пузырей».

Банк России ужесточает требования к банкам по потребительским кредитам Совет директоров Банка России принял решение повысить надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным потребительским кредитам в рублях, предоставленным с 1 октября 2021 года, сообщает пресс-служба регулятора.

Как сообщалось, в правительстве рассматривают законопроект, который обязывает информировать заемщика о чрезмерной долговой нагрузке. Письменное уведомление предлагается направлять, если ежемесячный платеж потенциального кредита будет превышать половину дохода. В ЦБ отметили, что такое решение связано с необеспеченным потребительским кредитованием. Потенциал опасного увеличения задолженности есть и в ипотеке, поэтому необходимо избежать ухудшения стандартов выдачи займов (в части первоначального взноса и ПДН) и чрезмерного роста цен, который снижает доступность жилья и увеличивает риски граждан, пояснил регулятор.