Сотрудник банка в Москве, похитивший у кредитной организации 12 млн рублей, арестован, следует из сообщения на сайте столичной полиции, опубликованного в четверг.

Судя по некоторым деталям, речь идет об истории с попыткой кассира СберБанка покинуть страну после кражи такой суммы. О его задержании в этот момент ранее на этой неделе сообщило со ссылкой на свои источники РИА Новости.

В сегодняшнем сообщении московского главка МВД приводятся дополнительные детали криминальной истории. Как следует из релиза, подозреваемый, который был задержан сотрудниками уголовного розыска ОМВД по Южнопортовому району Москвы, был сотрудником отделения банка, расположенного на Волгоградском проспекте. «Находясь на рабочем месте, злоумышленник взял с транспортной ленты два сейф-пакета с денежными средствами и, положив их в тележку, направился в уборную, где попытался прикрепить наличность к различным частям тела заранее приготовленным эластичным бинтом, однако его попытка не увенчалась успехом. Тогда он вернулся на рабочее место, взял скотч и завершил начатое, что позволило ему незаметно пройти через службу охраны и покинуть помещение банка», — рассказали правоохранители.

Недостачу выявили сотрудники финансово-кредитной организации в результате проведения внутренней проверки. Два пустых сейф-пакета, эластичные бинты и остатки клейкой ленты были обнаружены в туалетной комнате банка.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в одном из аэропортов Москвы. Им оказался 26-летний житель столицы. По словам задержанного, часть денежных средств он потратил на личные нужды, а также на приобретение путевки за границу с целью скрыться от правоохранительных органов. Оставшуюся сумму перечислил на свои банковские счета», — говорится в релизе Главного управления МВД по Москве.

В рамках уголовного дела, возбужденного по статье «Присвоение или растрата», в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. «Максимальное наказание за совершение данного противоправного деяния — лишение свободы сроком до десяти лет», — указывают в МВД.



Как дополнительно сообщало РИА Новости, похищенные фигурантом деньги изъяты, средства клиентов банка не пострадали.