🔹 НАУФОР предложила регулятору увеличить налоговый вычет по ИИС в 2,5 раза. Организация считает, что нужно увеличить сумму ежегодного налогового вычета по индивидуальным инвестиционным счетам первого типа с текущих 400 тыс. до 1 млн рублей, если счет не закрыт в течение трех лет. Таким образом, налоговый вычет может вырасти до 130 тыс. рублей в год.

🔹 Цены на жилье в России в ближайшее время стабилизируются и «припадут», заявил глава СберБанка Герман Греф. По его словам, цены на жилье выросли в среднем на 17—20% на фоне падения объемов ввода жилья в России. Греф добавил, что предложение на рынке будет увеличиваться, поскольку сейчас в стране закладывается большее количество жилья.

🔹 Минтруд разработал более 40 инструментов для покрытия дефицита средств ПФР и ФСС. Дефицит в обоих фондах на сегодняшний день достаточно высок. По официальным данным, на 2021 год в ПФР он составляет 494,8 млрд рублей, в ФСС — 17,6 млрд. До сих пор перечни источников ежегодно принимались вместе с федеральным бюджетом. Однако в феврале этого года, чтобы эффективнее управлять доходами, правительство предложило передать эти полномочия в его пользу.

🔹 В России зафиксирован всплеск целевых атак на компании через электронную почту. Злоумышленники используют взломанные аккаунты сотрудников или адреса, визуально похожие на официальную почту компании, но отличающиеся несколькими символами. Нападениям подвергались компании из сферы авиаперевозок, промышленности, ретейла, IT, доставки. Чаще всего жертвами становятся сотрудники, имеющие доступ к финансам и важным для злоумышленников документам.