У неквалифицированных инвесторов проверят знания



С октября вводят тестирование неквалифицированных инвесторов перед сделками со сложными финансовыми инструментами. Оно призвано проверить знание рисков по инструменту и помочь принимать грамотные и осознанные решения при проведении сделок. Тестировать розничных инвесторов будет брокер непосредственно перед совершением сделки. Состоит оно из двух блоков вопросов: «Самооценка клиента» (три вопроса) и «Знания клиента об инструменте (сделке)» (четыре вопроса). Тесты будут бесплатными и без ограничений на пересдачу.

Новые ограничения по потребкредитам

С 1 октября банки при выдаче потребительских кредитов будут применять повышающие коэффициенты к заемщикам с высокой долговой нагрузкой и при оформлении займов с большой полной стоимостью. По мнению регулятора, это должно снизить интерес банков к наращиванию рискованного кредитования и ограничить рост долговой нагрузки на граждан. Самые высокие надбавки установлены по ссудам под 35% годовых и более — 500 п. п. Минимальные надбавки — для займов под 10% годовых для заемщиков без показателя долговой нагрузки.

Банки обяжут принимать оплату товаров по QR-коду

К 1 октября системно значимые банки должны подключиться к оплате товаров по QR-коду (перевод c2b) через Систему быстрых платежей (СБП). Все остальные универсальные банки начнут оказывать эту услугу не позднее 1 апреля 2022 года.

Кроме того, банки обязаны настроить переводы в СБП между гражданами по инициативе получателя и платежи от юрлица физическому (перевод b2c). Также кредитные организации должны предоставить своим клиентам при оплате покупок по QR-кодам возможность использовать мобильное приложение НСПК наравне с аналогичными приложениями самих банков.

Меняются тарифы на переводы в Системе быстрых платежей

С 1 октября в Системе быстрых платежей начинают действовать новые тарифы на перевод денег от граждан в пользу компаний, индивидуальных предпринимателей и самозанятых.

Банк России установил тарифы в зависимости от суммы перевода: от 5 копеек за списание суммы до 125 рублей до 3 рублей при переводе от 6 000,01 до 600 тыс. рублей за операцию. Аналогичные тарифы установлены за зачисление денежных средств на счет клиента-получателя. Зачисление возвращенных клиенту денег, как и государственные платежи, бесплатно.

Контроль над иностранными электронными кошельками

С октября налоговые резиденты должны сообщать об операциях с использованием электронных средств платежа, предоставляемых зарубежными финансовыми организациями, если сумма таких операций в год превышает 600 тыс. рублей (или эквивалентную сумму в иностранной валюте), сообщает Госдума. За несоблюдение этих требований грозит административный штраф в размере от 20% до 40% общей суммы таких операций за отчетный год.

Детские пособия полностью перевели на «Мир»

С 1 октября выплаты детских пособий на первого и второго ребенка до трех лет будут зачисляться исключительно на карту «Мир». Право на ежемесячное пособие имеют семьи, в которых первый или второй ребенок родился или был усыновлен с 1 января 2018 года. При этом доход на одного члена семьи не превышает двукратную величину прожиточного минимума в регионе.

Военным и правоохранителям повысят оклады

С 1 октября проиндексируют зарплаты некоторым категориям работников бюджетной сферы, которые не упоминаются в майских указах президента. На 3,7% вырастет денежное довольствие военнослужащих и сотрудников некоторых правоохранительных органов. В частности, повышены размеры окладов по воинским должностям и окладов по воинским званиям военнослужащих-контрактников и размеры окладов по воинским должностям военнослужащих-призывников. А также размеры должностных окладов и окладов по специальным званиям лиц, проходящих службу в Росгвардии и имеющих специальные звания полиции, сотрудников органов внутренних дел РФ, учреждений и органов УИС, органов принудительного исполнения, МЧС, таможенных органов и федеральной фельдъегерской связи.

Изменения в правилах техосмотра

С 1 октября 2021 завершается правительственная отсрочка введения новых правил техосмотра. С этой даты ТО должны пройти те, у кого срок действия карт истекал в феврале, марте и апреле. Если он истекал в июне, то карта действует до ноября. Карты техосмотра будут оформлять исключительно в электронном виде, а машины при въезде в пункт техосмотра и выезде с него будут фотографировать. Вся информация о ТО будет храниться в единой автоматизированной информационной системе МВД, что должно предотвратить покупку сертификатов без прохождения осмотра.

Оплатить поездку в московском метро можно через Face Pay

С 15 октября в московском метро можно будет оплачивать проезд с помощью системы распознавания лица Face Pay. На станциях оборудованы турникеты с меткой на полу «Оплата биометрией». Чтобы воспользоваться Face Pay, необходимо зарегистрироваться в приложении «Метро Москвы», сделать селфи и привязать профиль к платежной карте. После этого камера будет распознавать человека и списывать плату за проезд с банковской карты или транспортной карты «Тройка».

Сроки оформления квартир в новостройках сократили

С 28 октября вступают в силу изменения в законе о госрегистрации недвижимости. Росреестр должен будет провести регистрацию за семь дней при подаче документов в бумажном виде, за три дня — в электронном и за семь рабочих дней — в случае подачи заявления через МФЦ вместо ранее установленного срока девять рабочих дней. Кроме того, подать документы на регистрацию в Росреестр можно будет через нотариуса (за исключением случая, когда заявителем выступает кадастровый инженер).