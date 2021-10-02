🔸 Банки хотят знать, что именно мы покупаем. Взамен обещают точнее рассчитывать кэшбэк. В том, пойдет ли это нам на пользу, разбираемся в публикации «Кэшбэк в замочную скважину».

🔸 Финансовый супермаркет Банки.ру продолжает искать надежное средство от инфляции. Разбираемся, спасает ли от нее банковский вклад, в рубрике Fintok.

🔸 Новая шпаргалка из цикла для подготовки неквалифицированных инвесторов к обязательному тесту от ЦБ про сделки РЕПО. Эта тема для продвинутых инвесторов. Тем, кому мало купить ценную бумагу, — они хотят выжать из нее максимум. Ранее мы уже публиковали ответы по ВДО (высокодоходным облигациям), а также по теме «Опционы, фьючерсы и другие производные». Сдаем тестирование «неквалов» с Банки.ру. Серия 3.

🔸 Личным опытом непрофессионального и даже неквалифицированного инвестора делится Евгений, который занимается корпоративным управлением и знает кухню инвестирования изнутри. Он не старался становиться инвестором, просто так получилось. О том, с чего все началось, читаем здесь.

🔸 Закрепить в федеральном законодательстве обязательное страхование гражданской ответственности для владельцев потенциально опасных собак предложили депутаты петербургского парламента. В том, заработает ли это на практике и сколько может стоить такой полис, разбираемся в публикации.

🔸 Минимальный риск, короткий срок вложений — такие возможности дает инвесторам денежный рынок. Как работают коллективные инвестиции с расчетом на реальную стоимость денег, узнаем на примере нового фонда «Райффайзен Капитал».

🔸 Если застройщик затянул со сдачей жилья или сделал некачественный ремонт, он должен вам деньги. На реальном примере рассказываем, как их получить в рубрике «Личный опыт».

🔸 «Суперкэшбэк» — мимо карты с таким завлекательным названием пройти трудно. «Обертка» у новой кредитки ОТП Банка сразу обращает на себя внимание, теперь осталось понять, насколько форма отражает содержание. О плюсах и минусах новой кредитки ОТП Банка узнаем из «Разбора Банки.ру».



🔸 В конгрессе США готовят серьезные ограничения для американских инвесторов на покупку российских гособлигаций. Что принесет россиянам и американцам запрет США на операции с ОФЗ? Возможные сценарии рассматриваем в статье.