Победителем аукциона Банка России по продаже кредитных историй, принятых на хранение в центральный каталог кредитных историй от ООО «Специализированное кредитное бюро», стало АО «Объединенное кредитное бюро». Об этом информирует пресс-служба регулятора.

Торги были проведены 29 сентября, их результаты обнародованы 1 октября. Кредитные истории, принятые на хранение в центральный каталог кредитных историй от Специализированного кредитного бюро, будут переданы Центробанком в ОКБ.

ЦБ в конце мая этого года исключил Специализированное кредитное бюро из государственного реестра бюро кредитных историй в связи с неоднократным в течение одного календарного года нарушением этим БКИ требований профильного федерального закона (№ 218-ФЗ «О кредитных историях») и принятых в соответствии с ним нормативных актов регулятора, а также в связи с «наличием отрицательного значения величины капитала бюро на протяжении трех лет».



В середине сентября сообщалось, что база ОКБ превысила 500 млн кредитов.

База Объединенного кредитного бюро превысила 500 млн кредитов В базе Объединенного кредитного бюро сегодня содержится информация о более чем 500 млн кредитов, этого показателя бюро достигло в августе, сообщила пресс-служба ОКБ.

В распространенном позже в пятницу релизе ОКБ уточняется, что бюро в настоящий момент хранит данные о 507 млн кредитов и займов. «Насколько пополнится база бюро, станет известно после передачи новых кредитных историй и их анализа», — указывают в БКИ, отмечая при этом, что ОКБ как победившее в аукционе бюро получит почти 2,4 млн кредитных историй физических лиц.

«Для нас участие в этом аукционе было интересно тем, что часть приобретенной информации является уникальной. Это поможет нам обогатить собственные данные, что сделает наши аналитические модели, необходимые банкам и другим кредиторам, более точными… Также мы надеемся расширить клиентскую базу за счет финансовых институтов, ранее работавших с покинувшим рынок бюро», — комментирует генеральный директор ОКБ Артур Александрович.