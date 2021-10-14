Рейтинговое агентство S&P Global Ratings ожидает, что при отсутствии существенных экономических или геополитических шоков российский банковский сектор получит по итогам 2021 года 2—2,2 трлн рублей чистой прибыли. Такой прогноз приводится в сообщении агентства, которое в среду предприняло позитивные рейтинговые действия в отношении 14 российских банков на фоне уменьшившихся, по его мнению, экономических рисков для банковского сектора.

Как уточняется, оценка повышена примерно на 30% по сравнению с прежними ожиданиями агентства. По мнению S&P, длительный этап коррекции в банковской системе завершился, и сейчас сектор находится в фазе роста.

Говоря о снижении экономических рисков для банковского сектора, S&P отмечает более сильное восстановление российской экономики (прогноз агентства по росту ВВП России в 2021 году был недавно повышен до 4% с 3,7%), более избирательное, чем могло быть, применение коронавирусных ограничений; также принимается во внимание структура российской экономики с высокой долей госсектора и относительно небольшим влиянием секторов с неблагоприятными постпандемическими перспективами, таких как услуги и туризм. Эти факторы, по мнению агентства, поддерживают относительно быстрый рост кредитования, в том числе спрос на долгосрочное финансирование со стороны корпоративного сегмента.

S&P прогнозирует, что общий рост кредитования будет опережать экономический рост и может составить порядка 10% в 2021—2022 годах. Ожидается, что темпы роста розничного кредитования, в частности необеспеченного потребительского кредитования, замедлятся до 15—20% к концу 2021 года на фоне менее выгодных процентных ставок, ограничительных мер Центробанка, введенных в июле и октябре, и возможного нового ужесточения регулирования. Доля неработающих кредитов стабилизируется в этом и следующем годах на уровне 4,3—4,5%, считают в агентстве.

Аналитики предполагают, что ипотека станет главным розничным продуктом банков ввиду ее активного роста и при этом останется наиболее устойчивым сегментом с точки зрения динамики и качества активов, помогая банкам сбалансировать кредитные издержки и маржу. При этом, несмотря на рост ипотечного сегмента в среднем на 20% в год на протяжении последних четырех лет, эксперты в данный момент не видят признаков формирования «пузыря». Общий объем задолженности по ипотеке составляет умеренные 10% российского ВВП, что сопоставимо с показателем в Турции (5%), но намного ниже, чем в других странах со средними доходами, таких как Польша (23%) и ЮАР (25%). По мнению аналитиков, это свидетельствует о потенциале роста ипотечного рынка РФ при сохранении доли неработающих кредитов в сегменте ниже 1%.

В числе прочего эксперты указывают на улучшение банковского регулирования в России, которое сейчас в целом соответствует международным стандартам. При этом российский регулятор, по мнению S&P, добился существенного прогресса в обеспечении прозрачности банковской системы. Также отмечается сохранение адекватного уровня капитализации и ликвидности в банковском секторе РФ.



Напомним, рейтинговое агентство Fitch в конце сентября прогнозировало, что прибыль российских банков по итогам 2021 года составит 1,8—2 трлн рублей. По данным ЦБ, в январе — августе текущего года российские банки заработали 1,7 трлн рублей.