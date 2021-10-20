Общественный омбудсмен в сфере малого и среднего бизнеса, основательница сети «Андерсон» Анастасия Татулова сообщила, что ведет переговоры с Минэкономразвития по поводу мер поддержки бизнеса во время пандемии коронавируса, пишет «Коммерсант» .

В частности, Татулова выступает за то, чтобы средства, взятые в долг по программе госкредитования ФОТ 3.0, можно было вернуть позднее. Она также выразила надежду на новые меры поддержки.

«Я очень надеюсь, что будут какие-то меры приняты по поддержке, потому что я уже несколько недель разговариваю с Министерством экономики и прошу, чтобы в программе ФОТ 3.0 все-таки продлили срок возврата. И нужно все-таки вводить какую-то новую помощь», — сказала Татулова в эфире телеканала «Дождь» (объявлен в РФ СМИ-иноагентом).

Титов предложил выдавать бизнесу субсидии за простой по решению оперштабов в регионах Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил выдавать бизнесу субсидии за приостановку работы по решению не только федерального, но и региональных оперштабов. Об этом говорится в письме бизнес-омбудсмена премьер-министру Михаилу Мишустину.

По ее словам, поддержка бизнесу нужна в том числе из-за того, что в отдельных регионах РФ «имитируют бурную деятельность» и «вводят одно на другое» — например, устанавливают и систему QR-кодов, и ограничения на время работы заведений.

Татулова также прокомментировала предложение вице-премьера РФ Татьяны Голиковой ввести из-за распространения коронавируса нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября. «Ну что я могу сказать. У предпринимателей на эту фразу — «каникулы за счет работодателя» — уже аллергия выработалась. Конечно, цифры ужасные. То, что происходит со смертностью и заболеваемостью, ужасно, и кампания по вакцинации полностью провалена. И я опасаюсь, что это будет не неделя. Мы же помним, как все это было в прошлые разы, и я думаю, что это только начало, потому что явно не справляется страна с очередной волной», — пояснила бизнес-омбудсмен по МСП.

Ранее, 19 октября, оперативный штаб сообщил об очередном превышении рекорда по количеству людей, умерших от COVID-19 за сутки. Мэр Москвы Сергей Собянин ввел режим самоизоляции для жителей старше 60 лет, не переболевших COVID-19 и не привившихся от него, а также поручил перевести 30% сотрудников на удаленный режим работы. Столичные работодатели должны будут еженедельно отчитываться о персонале, переведенном на дистанционную работу.