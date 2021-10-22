Средний уровень ключевой ставки Банка России в следующем году составит 7,3—8,3% годовых. Такие цифры из среднесрочного прогноза по итогам заседания совета директоров регулятора по ключевой ставке 22 октября привела председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

«Выросла вероятность того, что уровень ключевой ставки будет выше, а время удержания ставки на повышенном уровне — дольше, чем мы закладывали в прошлом прогнозе. По базовому прогнозу, в следующем году ставка в среднем составит 7,3—8,3% годовых, а в 2023 году — 5,5—6,5%. То есть ключевая ставка вернется в свой долгосрочный нейтральный диапазон не ранее середины 2023 года», — отметила Набиуллина, чье заявление приводится на сайте ЦБ.

Регулятор на заседании в пятницу принял решение повысить ключевую ставку сразу на 0,75 процентного пункта до 7,5% годовых с 25 октября, пояснив, что инфляция складывается значительно выше прогноза. Свои ожидания по годовой инфляции в 2021-м Центробанк, прогнозировавший ее ранее в диапазоне 5,7—6,2%, скорректировал до 7,4—7,9%.

В релизе по итогам заседания отмечалось, что при развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России допускает возможность дальнейших повышений ключевой ставки на ближайших заседаниях.