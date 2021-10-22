Российские власти пока не планируют дополнительных мер поддержки граждан из-за введения нерабочих дней. Как передает ТАСС, об этом заявил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Пока каких-то других дополнительных мер не предусматривается», — сказал представитель Кремля.

Он отметил, что «в настоящий момент действует целых ряд решений, которые в целом, наверное, не имеют отношения к режиму выходного дня».

«Это точечные меры поддержки в отношении одиноких матерей, родителей, семей с детьми и так далее», — напомнил Песков, обратив внимание на то, что «это целый ряд мер поддержки, которые действуют на постоянной основе». «И не нужно об этом забывать», — добавил пресс-секретарь президента.

Отвечая на просьбу прокомментировать антиковидные меры, которые приняли власти Москвы в связи с пандемией, пресс-секретарь сказал: «Таково решение специалистов, мы не можем как-то в это вмешиваться, мы не уполномочены принимать такие решения». «Специалисты пришли к выводу, что для того чтобы разорвать эпидемиологические цепочки, необходим такой режим», — подытожил он.

Введение более жестких ограничений в России на фоне распространения ковида пока не рассматривается, но никто не может предсказать траекторию развития пандемии, заявил Песков.

«Сейчас — нет», — ответил он на вопрос, рассматривают ли власти страны возможность введения более жестких мер.



В то же время представитель Кремля подчеркнул, что «нет ни одного человека, который с большой долей уверенности может предсказать траекторию развития пандемии в нашей стране с учетом недостаточного уровня вакцинации населения». «Такого человека нет, поэтому отвечать на такие вопросы невозможно», — заявил Песков.