🔹 Банки раскрыли долю открытых до роста ключевой ставки депозитов. В зависимости от банка доля депозитов с низкими ставками, которые граждане открыли в банках до того, как в марте этого года начала расти ключевая ставка ЦБ, а вместе с ней и доходность по вкладам, варьируется от 25% до 76% от общего портфеля срочных вкладов — в основном они открывались на срок от шести до 12 месяцев.

🔹 Процедура возврата денег вкладчиков разорившихся банков будет упрощена. По действующим правилам для возврата средств по страховому случаю вкладчику банка требуется лично обратиться в Агентство по страхованию вкладов или в уполномоченный им банк с подписанием документов на месте. Правительство РФ инициировало внесение изменений в закон «О страховании вкладов в банках Российской Федерации», которые позволят перевести все эти процедуры в дистанционный формат.

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🔹 Кудрин призвал бороться с высокой инфляцией и вернуть ее к таргету в 4%. Борьба с высокой инфляцией в России и ее возвращение к таргету в 4% очень важны, чтобы не допускать обесценивания доходов граждан и роста бедности, считает глава Счетной палаты. По данным Минэкономразвития, инфляция в России на 25 октября ускорилась до 7,97% в годовом выражении с 7,78% на 18 октября.

🔹 Силуанов рассказал о планах индексации пенсий работающим пенсионерам. Поддержка пенсионеров, которые не имеют дополнительных источников доходов, является приоритетом для правительства, заявил министр финансов РФ. По его словам, пенсия должна «учитывать те инфляционные процессы, которые есть».