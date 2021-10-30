🔸Денег на первоначальный взнос нет, но квартира все равно позарез нужна. Что делать? Вариантов немного. О реальных способах купить квартиру в кредит, когда денег совсем нет, но вы к этому готовы, в рубрике #оденьгахпросто.



🔸 Негосударственных пенсионных фондов становится все меньше: в 2017 году их было 66, еще раньше — больше сотни, сейчас — 43. О том, что происходит с пенсионными деньгами, если НПФ уходит с рынка, читайте в публикации.

🔸 Бесплатное снятие наличных, а еще льготный период на обналичивание и переводы до 180 дней. О самых выгодных кредитных картах, которые помогут дотянуть до зарплаты или не просрочить платеж по кредиту, узнаете из «Разбора Банки.ру».



🔸 Московский метрополитен вовсю рекламирует новый удобный способ оплаты проезда — оснащенные камерами турникеты теперь способны узнавать пассажиров в лицо. У экспертов к новой системе большие вопросы. О том, как это работает, выясняем в материале «По лицу в метро? Лучше не надо».

🔸 Как впервые начать бизнес, не наломав дров? Миссия часто выполнима, если воспользоваться чужим опытом. Такую опцию будущим миллиардерам дает франчайзинг. О том, сколько можно заработать на чужом бизнесе, разбираемся во второй части сериала Банки.ру «Франчайз-инвестиции».



🔸 Представьте: вы ездили без дорожно-транспортных происшествий, но коэффициент «бонус-малус» в ОСАГО вдруг стал равен единице, как у начинающего водителя в первый год страхования. В том, почему это могло произойти и как исправить ситуацию, разбираемся здесь.



🔸 В серии 7 из цикла для подготовки неквалифицированных инвесторов к обязательному тесту от ЦБ речь идет о структурных облигациях. Эти тесты дадут инвестору доступ к инструментам, которые максимально похожи на валютные вклады. В предыдущих шести сериях мы разбирали тесты на тему опционов, фьючерсов и других производных, высокодоходных (мусорных) облигаций, маржинальной торговли, РЕПО, иностранных акций вне индексов и еврооблигаций.

🔸 Пока вы боитесь, кто-то зарабатывает на бирже и не только. Перед Хеллоуином даем весь расклад о доходных ужасах в рубрике «Инвестшабаш Банки.ру». Всем любителям мистической ночи накануне Дня Всех Святых, вещих снов, нечисти, знаков из параллельных миров и прочих щекочущих нервы поводов посвящаем наши очень страшные статьи: «Приметы в финансах, которые работают. День 1», «Биржевые сигналы со смыслом. День 2», «Числа, деньги, три фигуры. День 3», «Народные приметы на страже денег. День 4», «Доходный хоррор в инвестициях: деньги на страхе. День 5».

🔸 В первом эпизоде нового сезона подкаста «Это к деньгам» один из ведущих рассказал, как не раз возвращался на биржу после очередного провала. А его биржевые ходы, как неудачные, так и успешные, оценил инвестиционный советник Игорь Файнман. О чем еще поведал герой первого эпизода, узнаете из выпуска «Удары в челюсть и боль от потерь».