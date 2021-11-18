Председатель Банка России Эльвира Набиуллина выступила на пленарном заседании Госдумы на тему «Основные направления кредитно-денежной политики. Глава регулятора затронула темы инфляции, ипотеки и роста закредитованности, а также рассказала о перспективах российской экономики.
Об опасениях:
- Для экономики РФ тревожный симптом — это ускорившаяся инфляция, которую нельзя игнорировать, поэтому сейчас ЦБ ужесточает политику.
Об инфляции:
- Инфляционные ожидания в этом году сильно выросли и откатились на уровень пятилетней давности.
- Сильно растут цены на продукты питания, на это повлияли не очень хороший урожай, рост мировых цен на продовольствие, а также удорожание рабочей силы в сельском хозяйстве из-за сократившегося числа приезжающих в Россию на сезонные работы трудовых мигрантов.
- Если упустить инфляцию, то пострадают наименее защищенные группы населения.
- Именно рост цен на продукты питания, которые люди покупают практически каждый день, разгоняет инфляционные ожидания.
О кредитах:
- Ипотека растет рекордными темпами.
- Нет никакого противоречия между доступностью ипотеки и ужесточением денежно-кредитной политики. Наоборот, ужесточение политики сдерживает рост ипотечных ставок, они выросли куда меньше инфляции.
- Надо повышать штрафы за мисселинг: рассчитывать полную стоимость кредита банки должны так, чтобы люди увидели все скрытые комиссии и так далее.
- Потребительское кредитование должно расти соразмерно росту доходов. Оптимальный инструмент для сдерживания слишком быстрого роста — это прямые ограничения для банков на выдачу кредитов определенных категорий (в законопроекте, который сейчас рассматривает Дума, они называются «макропруденциальные лимиты»).
- Кредитование предприятий также продолжает расти. В этом году темпы роста достаточно высокие, выше, чем были до пандемии. На историческом максимуме — кредитование малого бизнеса.
О перспективах:
- В этом году экономика уже вернулась на допандемическую траекторию. Сейчас задача — от восстановления перейти к устойчивому росту.
- По базовому прогнозу ЦБ, в следующем году инфляция приблизится к цели, будет равна 4—4,5%.
- Ключевая ставка в среднем за год будет находиться в диапазоне 7,3—8,3%. В последующие годы она вернется в так называемый нейтральный диапазон 5—6%.
- ЦБ рассматривает три альтернативных сценария: «Усиление пандемии», «Глобальная инфляция» и «Финансовый кризис».