Банк России опубликовал ключевые тезисы «Основных направлений развития финансового рынка Российской Федерации на 2022 год и период 2023 и 2024 годов» . Документ был разработан регулятором во взаимодействии с правительством. Со следующего года такой документ будет выходить ежегодно.

Напомним, проект «Основных направлений развития финансового рынка Российской Федерации на 2022 год и период 2023 и 2024 годов» был представлен в июле этого года; в октябре сообщалось, что он был доработан.

В 2019—2021 годах финансовый рынок продолжил расти, выдержав экономический кризис, вызванный пандемией коронавируса, констатирует регулятор. Отношение активов финансовых организаций к ВВП в 2021 году составило 126,6%. Основная доля рынка по‑прежнему приходится на банки и банковские продукты. По итогам первого полугодия 2021 года доля активов банков в общих активах финансовых организаций составила 76,9%.

В числе тенденций развития финрынка Центробанк отмечает усиление роли некредитных финансовых организаций, у которых появилось значительное число клиентов на брокерском обслуживании и в доверительном управлении. «Все больше граждан стали проявлять интерес к рынку капитала. Это дополнительная финансовая возможность для экономики в будущем, но и риски, связанные с отсутствием опыта инвестирования у новых инвесторов», — пишет регулятор.

Еще один тренд — появление благодаря стремительному развитию технологий новых участников финансового рынка и инновационных сервисов, а также активное формирование экосистем на базе финансовых и нефинансовых организаций, предоставляющих финансовые услуги. Как подчеркивают в ЦБ, это ставит на повестку дня вопрос о необходимости их регулирования.

Технологическое развитие также сопровождается новыми видами мошенничества и нелегальной деятельности, отмечается в докладе.

«Новым вызовом для финансового рынка является мировой тренд на декарбонизацию производств. Из внешних явлений также важно принимать во внимание и геополитические вызовы», — пишет регулятор.

В документе сформулированы три цели и восемь направлений развития финрынка.

С учетом происходящих изменений Банк России и правительство определяют следующие цели политики по развитию финансового рынка на ближайшие три года:

Укрепление доверия розничного потребителя и инвестора к финансовому рынку через усиление его защищенности, повышение финансовой грамотности и расширение доступности финансовых услуг. Развитие современного финансового рынка для удовлетворения потребностей российской экономики в инвестициях и эффективных платежных сервисах. Обеспечение финансовой стабильности — бесперебойного функционирования финансового рынка, в том числе в условиях стресса.

«Текущие цели связаны с национальными целями развития. Банк России и правительство исходят из того, что развитие финансового рынка должно в первую очередь служить интересам общества, повышать благосостояние граждан и помогать экономическому развитию страны, поэтому на первом месте стоят потребности и интересы граждан и экономики», — отмечается в материале.

С учетом выбранных целей и происходящих изменений на финансовом рынке Банк России выделил восемь ключевых направлений его развития (в материале регулятор подробнее останавливается на каждом из них):

Повышение защищенности потребителей финансовых услуг и инвесторов, повышение финансовой грамотности. Содействие цифровизации. Повышение доступности финансовых услуг для граждан и бизнеса. Содействие конкуренции на финансовом рынке. Обеспечение финансовой стабильности. Расширение вклада финансового рынка в достижение целей устойчивого развития и ESG-трансформации российского бизнеса. Содействие развитию долгосрочного финансирования (длинных денег). Развитие регулирования секторов финансового рынка.

«В ближайшие три года Банк России будет наблюдать за динамикой удовлетворенности потребителей взаимодействием с финансовыми организациями, отслеживать уровень цифровизации финансовых услуг и изменение объемов активов финансового рынка по сравнению с размерами экономики. Развитие финансового рынка будет оцениваться и с точки зрения его устойчивости. Это позволит понять, растет ли активность на финансовом рынке, насколько качественно предоставляются услуги и насколько надежен финансовый рынок для всех участников», — говорится в материале ЦБ.



Там, в частности, указано, что композитный индекс удовлетворенности населения работой финансовых организаций, финансовыми продуктами (услугами) и каналами предоставления финансовых услуг составляет 49,7 балла (на май 2021 года), уровень цифровизации финансовых услуг для физических и юридических лиц — 70,5% и 64,9% соответственно (по итогам первого полугодия 2021 года). Предполагается рост этих индикаторов, так же как и отношения активов финансовых организаций к ВВП.