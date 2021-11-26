Вложить крупную сумму в покупку акций одной компании, попытаться торговать с кредитным плечом и в итоге потерять всё в один день — старт Антона в инвестициях был не из легких. В новом выпуске подкаста для начинающих инвесторов
В новом сезоне подкаста для начинающих инвесторов
Предыдущие выпуски четвертого сезона:
- «Я и другие инвесторы потеряли почти все деньги». Как Наталья Смирнова начала бизнес с провала
- «Доллар рос на рубль в час». Как потерять ползарплаты на обмене валюты и стать «будущим Баффетом в юбке»
- «Во всем были виноваты женщины». Как Игорь Файнман потерял деньги из-за вредного совета, а потом сам стал инвестиционным советником
- Три шестерки и золотое дно. История серийного неудачника в инвестициях
Ведущие подкаста — сотрудники Банки.ру и начинающие инвесторы Лена и Таня, а также их более опытный и менее удачливый коллега Влад.
Первый эпизод нового сезона подкаста вышел 22 октября. Выпуски будут выходить раз в неделю по пятницам. Послушать их можно на «Яндекс.Музыке», Apple Podcasts, в VK, «Google Подкастах», Spotify и на всех других площадках, на которых вы привыкли слушать подкасты.
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