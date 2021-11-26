Вложить крупную сумму в покупку акций одной компании, попытаться торговать с кредитным плечом и в итоге потерять всё в один день — старт Антона в инвестициях был не из легких. В новом выпуске подкаста для начинающих инвесторов «Это к деньгам» вы узнаете, какие эмоции он испытал, чему научился и как его историю прокомментировала инвестиционный советник Наталья Смирнова.

Слушайте <noindex><a rel="nofollow" href='https://music.yandex.ru/album/12313069/track/96014711'>«Я просыпаюсь — и все мои акции закрыты». Как потерять все за одну ночь и найти силы начать заново</a></noindex> на Яндекс.Музыке

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В новом сезоне подкаста для начинающих инвесторов «Это к деньгам» профессиональные финансисты, известные личности и слушатели подкаста поделятся историями своих неудач на бирже, а эксперты помогут разобраться, что сделано не так и как слушателям избежать подобных ситуаций в будущем.

Предыдущие выпуски четвертого сезона:

Ведущие подкаста — сотрудники Банки.ру и начинающие инвесторы Лена и Таня, а также их более опытный и менее удачливый коллега Влад.



Первый эпизод нового сезона подкаста вышел 22 октября. Выпуски будут выходить раз в неделю по пятницам. Послушать их можно на «Яндекс.Музыке», Apple Podcasts, в VK, «Google Подкастах», Spotify и на всех других площадках, на которых вы привыкли слушать подкасты.

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