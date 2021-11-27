🔸 Власти ввели налог на доходы от депозитов, но никто не запрещает вернуть уплаченные в бюджет деньги. Для этого вам понадобится индивидуальный инвестсчет с налоговым вычетом типа А. О том, как получить из госбюджета налог на доходы от вклада, читайте здесь.

🔸 Кредитная карта может быть полезной, но этот финансовый инструмент подойдет не всем. О том, как правильно выбрать кредитку и сколько с ее помощью можно заработать, рассказываем в статье «Почему вам нужна кредитная карта и как на ней заработать».



🔸 Время вкладчиков, наконец, вернулось. Банки сейчас вовсю поднимают ставки по обычным вкладам и нестандартным депозитным продуктам. К таковым относятся и доходные карты. Ставки до 10% годовых — по акции и не только. О самых выгодных картах ноября узнаете из «Разбора Банки.ру».



🔸 Негосударственные пенсионные фонды уже собрали 4,5 трлн рублей. В основном это накопительная часть госпенсии, но есть и добровольные планы. О том, какой НПФ лучше всего подойдет для вашей пенсии, читайте в публикации.

🔸 Хватит ли денег? Это главный вопрос, на который нужно обязательно ответить, прежде чем взваливать на себя ипотечное ярмо. Речь здесь даже не про первоначальный взнос, хотя и без него вряд ли удастся обойтись, а в целом про ваше финансовое состояние. Как оформить ипотеку и не пожалеть об этом? Пошаговая инструкция для тех, кто задумывается о покупке жилья в кредит.

🔸 Филолог по образованию, преподаватель по профессии, поэт по призванию, Марина Писарева однажды решила заняться бизнесом. Маленьким, но своим. О том, что из этого получилось, узнаете из рубрики «Личный опыт».



🔸 Шок-тест для инвесторов сразу от двух российских госкомпаний. Структура «Объединенной вагонной компании» допустила технический дефолт. Ранее Мосбиржа приостанавливала торги облигациями «Роснано» из-за угрозы ее банкротства. Облигации нанотехнологичной корпорации потеряли до четверти стоимости. О том, как быть инвестору, разбираемся в публикации.

🔸 Новая IT-команда ВТБ на прошлой неделе выпустила второе крупное обновление основного мобильного приложения, за номером 16. Банк подчеркивает, что отличий в версиях для разных платформ (iOS, Android, интернет-версия) нет, все новые функции и изменения всегда «выкатываются» одновременно. Сотрудник Банки.ру скачал довольно увесистое приложение (более 500 Мбайт) и поделился наблюдениями в публикации.

🔸 Новая шпаргалка из цикла для подготовки неквалифицированных инвесторов к обязательному тесту от ЦБ про самый дешевый способ вложиться в мировые рынки. Тест будет интересен тем, кто планирует инвестировать в иностранные ETF, которые станут доступны с 1 апреля 2022 года. Подробнее об этом в 11-й серии.

🔸 Продолжаем выяснять, куда вложить деньги, чтобы спасти их от инфляции. Похожий на банковский вклад, но чуть более сложный инструмент — облигацию разберем в рубрике FinTok.

🔸 Провал на старте в инвестициях — не повод сдаться. Наталья Смирнова стала лучшим финансовым советником в Европе в 2015, 2016 и 2018 году по версии престижной международной премии в области финансов Global Financial Planning Awards. Наталья рассказывает свою историю, как в 2008 году лишилась круглой суммы, в четвертом эпизоде подкаста «Это к деньгам».