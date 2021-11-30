Нулевые комиссии для бизнеса в Системе быстрых платежей могут продлить как минимум на полгода. Как следует из материалов на сайте Кремля, это предложил на форуме «Россия зовет!» президент страны Владимир Путин.

«Для субъектов малого и среднего предпринимательства сейчас возмещается банковская комиссия при продаже товаров и услуг физическим лицам. Такой порядок, удобный для бизнеса и выгодный для потребителей, предусмотрен до конца текущего года. Считаю, что нужно продлить его как минимум на полгода», — сказал он.

Путин в июне предложил возмещать малым и средним компаниям уплаченную ими комиссию за использование СБП, когда они продают свои услуги или товары физическим лицам, то есть сделать эту комиссию нулевой. Комиссию возвращают бизнесу банки, в свою очередь получая субсидии на это от государства. Для этого из федерального бюджета выделено 500 млн рублей.



Минэкономразвития России в августе объявило о завершении отбора банков для возмещения комиссии малому и среднему бизнесу за использование СБП. В список вошли более 50 кредитных организаций.