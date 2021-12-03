Агентство по страхованию вкладов, которое ведет процедуру конкурсного производства в Московской Вексельном Банке, предъявило его собственникам и бывшим топ-менеджерам новый иск. В столичный арбитраж 26 ноября этого года было направлено заявление о привлечении восьми лиц к субсидиарной ответственности в общем размере 420 млн рублей, сообщается на сайте АСВ.

«В ходе конкурсного производства агентством установлено, что контролировавшими банк лицами были совершены неправомерные действия по кредитованию юридических, физических лиц, а также индивидуального предпринимателя, заведомо не способных исполнить принятые на себя обязательства. Кроме того, выявлено, что банком без встречной оплаты было реализовано имущество и по существенно завышенной стоимости приобретены паи ЗПИФ «Холи Лэнд». Помимо этого, под видом осуществления ремонтно-строительных работ и оказания юридических услуг в банке происходило отчуждение денежных средств», — поясняют в АСВ.

В сообщении указано, что «заявление подано в отношении Самаровой Л. В., Недошивиной А. И., Вишникиной О. В., Петровой О. М., Самарова И. Н., Ивахно С. Ю., Чиркова В. В., Краснянского А. И.».

Лариса Самарова занимала должность председателя правления банка, Сергей Ивахно был председателем совета директоров. Оба они, а также сын Самаровой Иван Самаров, Валерий Чирков и Александр Краснянский (все трое входили в совет директоров) были акционерами кредитного учреждения. Ольга Петрова и Ольга Вишникина были членами правления.

АСВ в августе этого года с похожим обоснованием потребовало с этих же восьми ответчиков, а также с некой Степановой И. К. 416 млн рублей, 3 тыс. долларов и 190 тыс. евро.



Центробанк отозвал лицензию у Московского Вексельного Банка 17 августа 2018 года, а в ноябре 2018-го он был признан банкротом. ЦБ позже увидел признаки преднамеренного банкротства банка и заподозрил вывод активов из него.