Агентство по страхованию вкладов требует привлечь бывшее руководство Нижневолжского Коммерческого Банка к гражданско-правовой ответственности в форме возмещения убытков в размере 306,2 млн рублей. Об иске, направленном 30 ноября 2021 года в Арбитражный суд Саратовской области, сообщается на сайте агентства в понедельник, 6 декабря.

НВКбанк, чья лицензия была отозвана 24 января 2020-го, в марте того же года был признан банкротом. Конкурсное производство ведет АСВ.

«В ходе конкурсного производства агентством установлено, что банк выдавал кредиты организациям, заведомо неспособным исполнить принятые на себя обязательства. Также по поручению контролировавших банк лиц обеспеченная ссудная задолженность замещалась на безнадежную к взысканию необеспеченную дебиторскую задолженность. Кроме того, в банке совершались действия по выбытию ликвидного обеспечения по безнадежной к взысканию ссудной задолженности. В результате указанных действий банку были причинены убытки», — поясняют в АСВ.

Как уточняется, «заявление подано в отношении Кравцева В. А., Подлеснова А. В., Пакиной А. А., Сахновой М. В., Бондарь А. Д. и Бурова В. Ю.».

Владимир Кравцев был председателем правления банка и входил в его наблюдательный совет. Алексей Подлеснов и Маргарита Сахнова были членами правления, совладелец банка Владислав Буров и Алла Пакина — членами набсовета (Буров возглавлял совет).



Центробанк уже после признания НВКбанка банкротом сообщал о выявлении признаков вывода активов из кредитной организации. В начале лета 2020 года стало известно о возбуждении в Саратовской области уголовного дела в связи с мошенничеством в рухнувшем банке на 2,9 млрд рублей. Название банка не уточнялось, но по некоторым деталям можно было сделать вывод, что речь идет о Нижневолжском Коммерческом Банке.