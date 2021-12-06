Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 13 890 рублей с 1 января 2022 года. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Изменения вносятся в статью 1 федерального закона «О минимальном размере оплаты труда». При рассмотрении законопроекта Госдумой во втором чтении была учтена поправка президента РФ о повышении минимального размера оплаты труда до 13 890 рублей в месяц с 1 января 2022 года. В настоящее время его величина составляет 12 792 рубля в месяц.

Ранее президент РФ Владимир Путин на совещании по социальным вопросам заявил, что предусмотренный в проекте бюджета на 2022 год уровень индексации прожиточного минимума и МРОТ недостаточен. В связи с этим он предложил увеличить их в 2022 году на 8,6%: прожиточный минимум — до 12 654 рублей, МРОТ — до 13 890 рублей. Позже президент внес в Госдуму поправки о повышении МРОТ.

Как сообщалось, МРОТ также не может быть ниже прожиточного минимума в целом по России на очередной год (согласно прогнозу Минэкономразвития, 13 026 рублей) и не ниже МРОТ на текущий год.

Напомним, в текущем году прожиточный минимум на душу населения составляет 11 653 рубля (для трудоспособного населения — 12 702 рубля).

Ранее предполагалось увеличение прожиточного минимума в целом по стране в 2022 году до 11 950 рублей (для трудоспособного населения — до 13 026 рублей), а МРОТ — до 13 617 рублей.