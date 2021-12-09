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В «Сбере» не исключают повышения ключевой ставки ЦБ в I квартале до 10%

17.12.2021 17:40
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Автор
Ася Шалимова выпускающий редактор ленты новостей Банки.ру
Источник
Banki.ru
Темы
СберБанк

Банк России может довести ключевую ставку в I квартале следующего года до 9% годовых, а пессимистичный сценарий, который вполне может реализоваться, предполагает рост ставки до 10%. Такой прогноз дает аналитическое подразделение «Сбера».

Старший стратег по долговому рынку SberCIB Investment Research Игорь Рапохин напоминает, что Банк России, как и ожидалось, повысил в пятницу ключевую ставку до 8,5%.

«Главная причина столь значительного повышения — инфляция превысила последний октябрьский прогноз ЦБ. Регулятор прогнозировал на конец года инфляцию на уровне 7,4—7,9%, но, судя по имеющимся сейчас данным, инфляция по итогам года почти наверняка будет выше 8%. В целом ЦБ по-прежнему считает, что баланс рисков значимо смещен в сторону проинфляционных. Как и в октябре, ЦБ отметил, что инфляционные ожидания населения остаются повышенными и, более того, в декабре они достигли максимумов за последние пять лет. Инфляционные ожидания в декабре резко выросли — до 14,8% с 13,5% в ноябре. При этом ЦБ подтвердил свой прогноз: инфляция к концу 2022 года замедлится до 4—4,5%», — резюмирует эксперт содержание комментария регулятора.

По словам Рапохина, «подтверждение прогноза на 2022 год означает, что значительное повышение ставки ЦБ может продолжиться в I квартале 2022 года. Кроме того, ЦБ и сам напрямую об этом заявил, сохранив фразу о том, что «допускается возможность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях».

«Таким образом, сигнал не изменился, и тон комментария остался жестким, как и в октябре. Мы сохраняем свой прогноз и ожидаем повышения ставки до 9% в I квартале 2022 года в базовом сценарии и на 150 базисных пунктов (до 10%) — в пессимистичном сценарии. Причем последний сценарий не является маловероятным», — пишет эксперт.

Следующее заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 11 февраля 2022 года. Еще одно заседание в I квартале намечено на 18 марта.

Банк России допускает возможность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях. Об этом говорится в сообщении по итогам заседания совета директоров регулятора, который 17 декабря принял решение повысить ключевую ставку на 1 процентный пункт до 8,5% годовых с 20 декабря.

 17.12.2021 13:42

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Мария Александрова

Эксперт службы заботы о клиентах
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