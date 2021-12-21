Все новости

Путин подписал закон о платформе ЦБ «Знай своего клиента»

21.12.2021 21:52
2 787
1 Время прочтения: 1 минута
Автор
Ася Шалимова выпускающий редактор ленты новостей Банки.ру
Источник
Banki.ru

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, направленный на совершенствование работы по оценке риска вовлеченности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в проведение подозрительных операций, передает ТАСС со ссылкой на официальный портал правовой информации.

Как сообщалось ранее, речь идет о создании на базе Банка России централизованного информационного сервиса — платформы «Знай своего клиента». Вводится классификация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по степени риска совершения ими подозрительных операций. Выделяются три группы риска: низкая, средняя и высокая.

Закон предусматривает, что операции клиентов с низким уровнем риска должны проводиться беспрепятственно, банки не смогут применять в отношении них «отказные» полномочия. Для клиентов, отнесенных банком и регулятором к высокому уровню риска, устанавливается запрет на проведение всех операций. Такие лица, как правило, не ведут хозяйственную деятельность и специально создаются для проведения сомнительных операций. По предварительной оценке Банка России, около 99% клиентов кредитных организаций — компании с низким уровнем риска, 0,7% — с высоким.

ЦБ уже начал тестирование платформы, которое продлится до конца марта 2022 года. Сейчас к платформе в пилотном режиме подключены 40 банков, а в дальнейшем число участников может быть увеличено. К 1 июля 2022 года информационный сервис станет доступен всем кредитным организациям.

Эксклюзивное видео

Что застраховать перед новогодним отдыхом? FinTok
Что застраховать перед новогодним отдыхом? FinTok
24.12.2021
Как мошенники наживаются на ОСАГО. FinTok
Как мошенники наживаются на ОСАГО. FinTok
17.12.2021
Дивидендные акции против инфляции. FinTok
Дивидендные акции против инфляции. FinTok
09.12.2021

Материалы по теме

Правительство выделило еще 498 млн рублей на субсидирование льготных кредитов для МСП
Бизнес предупредил о росте цен на аренду жилья из-за новой системы Минстроя
Авиакомпании могут отказаться от повышения тарифов в 2022 году
Билеты на «Аэроэкспресс» стали доступны в «СберБанке Онлайн»