Путин подписал закон о платформе ЦБ «Знай своего клиента»

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, направленный на совершенствование работы по оценке риска вовлеченности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в проведение подозрительных операций, передает ТАСС со ссылкой на официальный портал правовой информации.

Как сообщалось ранее, речь идет о создании на базе Банка России централизованного информационного сервиса — платформы «Знай своего клиента». Вводится классификация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по степени риска совершения ими подозрительных операций. Выделяются три группы риска: низкая, средняя и высокая.

Закон предусматривает, что операции клиентов с низким уровнем риска должны проводиться беспрепятственно, банки не смогут применять в отношении них «отказные» полномочия. Для клиентов, отнесенных банком и регулятором к высокому уровню риска, устанавливается запрет на проведение всех операций. Такие лица, как правило, не ведут хозяйственную деятельность и специально создаются для проведения сомнительных операций. По предварительной оценке Банка России, около 99% клиентов кредитных организаций — компании с низким уровнем риска, 0,7% — с высоким.



ЦБ уже начал тестирование платформы, которое продлится до конца марта 2022 года. Сейчас к платформе в пилотном режиме подключены 40 банков, а в дальнейшем число участников может быть увеличено. К 1 июля 2022 года информационный сервис станет доступен всем кредитным организациям.