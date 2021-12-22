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Максимальная ставка топ-10 банков по рублевым вкладам еще подросла

22.12.2021 11:07
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Время прочтения: 3 минуты
Максимальная ставка топ-10 банков по рублевым вкладам еще подросла
Автор
Екатерина Савельева руководитель направления оперативной информации Банки.ру
Иллюстрация
Ведомости/ТАСС
Источник
Banki.ru

Средняя максимальная ставка топ-10 российских банков по депозитам физических лиц в рублях продолжила рост: значение за вторую декаду декабря составило около 7,4% против 7,38% за первую декаду месяца. Последние данные мониторинга максимальных ставок крупнейших банков опубликованы в среду на сайте Банка России.

Как показывают данные регулятора, ставка находится на самом высоком уровне с мая 2019 года (показатель за вторую декаду тогда составлял 7,45%).

На пиковой отметке в 15,635% максимальная ставка топ-10 банков по рублевым вкладам находилась в конце декабря 2014 года после резкого повышения Центробанком ключевой ставки (сразу на 6,5 процентного пункта, до 17% годовых) для стабилизации ситуации на валютном рынке.

Ставка глобально снижалась в течение года с середины марта 2019-го, с марта 2020-го предприняла несколько попыток роста, однако затем продолжила снижение, дойдя в первой декаде октября 2020 года до минимального за всю историю наблюдений ЦБ (с середины 2009-го) уровня — около 4,33% годовых. Исходя из графика на сайте ЦБ, все второе полугодие 2020 года (примерно с середины июля) и начало 2021-го можно охарактеризовать как период относительно ровных ставок, однако начиная со второй декады марта 2021 года ставка, несмотря на небольшие исключения, демонстрирует тенденцию к росту.

Движение ключевой ставки — один из факторов, которые заставляют кредитные организации пересматривать свои ставки по депозитным и кредитным продуктам. В прошлом году ЦБ четыре раза уменьшал ключевую ставку (в общей сложности на 2 п. п.) после пяти снижений в 2019-м (в общей сложности на 1,5 п. п.). После последнего снижения ключевая ставка на протяжении более чем полугода находилась на уровне 4,25% (с 27 июля 2020-го). Центробанк в марте 2021 года впервые с 2018-го повысил ключевую ставку, потом она была повышена еще пять раз: в апреле, июне, июле, сентябре и октябре. В общей сложности ЦБ в этом году повысил ключевую ставку на 4,25 п. п., с 20 декабря она составляет 8,5%.

В очередном выпуске комментария «Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки», вышедшем в декабре, ЦБ писал, что у банков есть потенциал по дальнейшему переносу уже предпринятых регулятором повышений ключевой ставки в ставки по рублевым вкладам, при этом банки пока не торопятся повышать ставки по самым долгосрочным депозитам, это может означать, что по крайней мере часть участников рынка ожидают стабилизации инфляции и снижения ставок в обозримой перспективе.

Состав топ-десятки банков по вкладам сейчас выглядит следующим образом: СберБанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-Банк, Россельхозбанк, «Открытие», Райффайзенбанк, Тинькофф Банк, Московский Кредитный Банк и Совкомбанк. В этом году состав топ-10 банков неоднократно менялся, в частности за счет регулярных рокировок Совкомбанка и Промсвязьбанка.

Средняя максимальная процентная ставка рассчитывается как среднее арифметическое максимальных процентных ставок десяти указанных кредитных организаций. Более подробно принцип расчета разъясняется в тематических сообщениях Центробанка.

Кроме того, ЦБ рассчитывает среднее значение максимальных ставок банков, привлекающих две трети средств населения, — базовый уровень доходности вкладов. К этому уровню с середины 2015 года привязан размер взносов в фонд страхования вкладов (см. значения, установленные в качестве ориентиров на январь).

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