Инвестдайджест Банки.ру: активы РФ на пике дешевизны, а рубль старается выстоять в информационных штормах

Иностранцы бегут с российского рынка, распродавая активы. Падение индекса Мосбиржи и обвал на рынке акций стали следствием этой паники. Кто выигрышно смотрится в этой ситуации и стоит ли покупать рубль?

В прошлом выпуске нашего дайджеста в топе идей выделялись акции добывающих компаний.

События, которые влияют на мир инвестиций

Рост геополитической напряженности привел к падению российского фондового рынка и заметному ослаблению рубля.

Инвесторы демонстрируют уверенность в мартовском повышении ставки ФРС американским регулятором. Для рынка акций это означает сильные колебания цен.

Рост цен на нефть (баррель нефти марки Brent стоит выше 87 долларов), который удержал рубль от глубокого падения.

Валюта

Новости о возможных обострениях в отношении России с западными странами вперемешку с успокаивающими заявлениями политиков, дипломатов и чиновников уронили российский фондовый рынок на уровни начала 2021 года. Рубль при этом держится более спокойно. Его позиции укрепляет рост цен на нефть. Аналитики Goldman Sachs уже предрекают возможный рост ее цены до 100 долларов за баррель.

Эксперты «Локо-Инвеста» считают, что сохранение высоких цен на нефть и отсутствие явного тренда в курсе доллара на глобальном рынке на пользу российской валюте. Никто пока не осмелился заявить, что дальнейшее ослабление рубля невозможно, но большинство специалистов утверждает, что рубль резко укрепится при первых признаках улучшения геополитической ситуации.

«Фундаментальные факторы продолжают указывать на потенциал укрепления рубля, а более адекватным для американской валюты выглядит диапазон 73—75 рублей», — отмечает главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич.

В «Локо-Инвесте» предлагают верить в рубль: краткосрочно он будет оставаться волатильным, но стратегически рекомендуют при любых значимых просадках продавать доллары и покупать рубль в расчете на его неизбежное укрепление.

Аналитики Росбанка прогнозируют, что ближайшую неделю российская валюта проведет в диапазоне 76—77,5 рубля за доллар. А в случае ослабления геополитического напряжения курс двинется к уровню 73 рубля за доллар, добавляют в банке «Санкт-Петербург».

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Инвестиционные идеи. Российский фондовый рынок

«АЛРОСа» (ALRS), 12 месяцев. Целевая цена — 168 рублей. Потенциал роста — 51% (Промсвязьбанк)

Четвертый квартал 2021 года для крупнейшего алмазодобытчика вышел слабым по финансовым результатам в продажах, и высокие цены не смогли этого компенсировать. Но, по прогнозам менеджмента компании, 2022 год в целом должен продемонстрировать результаты лучше, чем в 2020 году. Кроме того, компания, скорее всего, выплатит высокие дивиденды (на уровне 10%).

«Совкомфлот» (FLOT), 12 месяцев. Целевая цена — 112 рублей. Потенциал роста — 59,6% (SberCIB)

Восстановление цен на перевозку грузов из-за роста спроса на нефть (компания специализируется именно на транспортировке нефти и газа) должно привести к росту цен на акции «Совкомфлота», считают эксперты SberCIB.

«Сургутнефтегаз» (SNGS), 1—2 месяца. Целевая цена — 50 рублей. Потенциал роста — 38% («Финам»)

В «Финаме» полагают, что продолжающийся рост цен на нефть еще не полностью отразился в стоимости акций добывающей компании.

СберБанк (SBER), 12 месяцев. Целевая цена — 400 рублей. Потенциал роста — 69,4% («Атон»)

Акции крупнейшего российского банка теряют в цене. Во вторник, 18 января, падение цены составило более 8%. Это один из любимых активов для иностранных инвесторов, и сейчас они избавляются от основной части акций. Оценивая бизнес-результаты (а прибыль, по прогнозам компании, в этом году превысит 1,2 трлн рублей), специалисты из «Атона» пришли к выводу, что рост после этого падения неизбежен.

Инвестиционные идеи. Иностранные эмитенты

Roku (ROKU), 12 месяцев. Целевая цена — 320 долларов. Потенциал роста — 91% («Универ»)

Оператор потокового телевидения (как Netflix, только вместо фильмов — телевизионные каналы) потерял 60% цены акций с пика. Инвесторы посчитали, что рост зрительской базы уменьшится, когда пандемия пойдет на спад. Отчетность компании эту версию не подтверждает.

BASF (BASF), 12 месяцев. Целевая цена — 80 евро. Потенциал роста — 20% («ВТБ Капитал»)

Интерес инвесторов к акциям этого европейского химического гиганта связан с тем, что они ищут замену своим активам в компаниях роста. Аналитикам добавляет оптимизма объявленная программа обратного выкупа акций с рынка на 3 млрд евро и ожидаемое IPO нефтегазовой «дочки» Wintershall Dea (BASF владеет 70% акций компании), это должно поддержать рост цены.

Boeing (BA), 1—2 месяца. Целевая цена — 280 долларов. Потенциал роста — 29,6% («Финам»)

Постепенное, пока осторожное восстановление спроса на самолеты (у них длинный производственный цикл) должно привести к росту цены акций, считают в «Финаме». С начала года уже получен заказ на 100 штук.

Bilibili (Bili), 12 месяцев. Целевая цена — 102,1 доллара. Потенциал роста — 174% (Россельхозбанк)

Инвесторы перепродали акции этой китайской компании после сообщений о вмешательстве регулятора в деятельность компании Alibaba, которая владеет небольшим (6,7% акций) пакетом акций Bilibili. Но число пользователей этой развлекательной платформы выросло на 35% по сравнению с 2020 годом, выросло и время пользования (до 88 минут в день).

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На СПБ Бирже одновременно с IPO на NASDAQ начались торги акциями инвестиционной компании TPG Inc. (TPG). Она позиционируется как фонд альтернативных инвестиций: занимается размещением средств инвесторов во все активы, кроме акций, облигаций и валют.

На Московской бирже размещены паи биржевого паевого инвестиционного фонда «Сбер — Оптимальный глобальный портфель» (тикер — SBOG). В структуре фонда сочетание акций крупнейших американских компаний из индекса S&P 500, в том числе по которым выплачиваются высокие дивиденды, а также облигации компаний из США и развивающихся рынков, включая Китай, Бразилию, Индонезию и физическое золото.