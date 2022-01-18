Банки активизировали перевод персонала на «удаленку»

Сразу пять крупных банков на фоне роста распространения COVID-19 штамма «омикрон» приняли решение увеличить долю персонала, работающего удаленно, пишет «Коммерсант». Так, ВТБ сообщил, что рекомендовал руководителям структурных подразделений увеличить число работающих удаленно до 70% (сейчас — не менее половины сотрудников). Совкомбанк перевел большинство сотрудников бэк-офиса на удаленный формат работы. В ближайшее время количество сотрудников, работающих удаленно, увеличит и Банк ДОМ.РФ — до 70%.

Глава СберБанка Герман Греф на прошлой неделе сообщил, что с 17 января кредитная организация переведет 50% сотрудников на удаленный режим, а совещания будет проводить в онлайн-формате. Также в Газпромбанке приняли решение о снижении количества работников в офисах до минимально необходимого для обеспечения бесперебойности бизнеса и по возможности об отмене запланированных очных мероприятий или переводе их в онлайн-режим.

В Россельхозбанке отмечают возможность «принятия других решений в случае ухудшения ситуации по заболеваемости COVID-19 в России», более 30% сотрудников остаются работать удаленно. До 35% сотрудников «Открытия» могут выходить в головной офис, на «удаленке» остается 50%, сообщили в банке со ссылкой на решения руководства. Также на удаленной работе остаются более 80% сотрудников Росбанка, около 40% работников МКБ, до 40% сотрудников ПСБ. В Хоум Кредит Банке около четверти перешли на полностью удаленный режим, примерно половина совмещает его с работой в офисе.

Лента новостей Минтруд назвал регионы с наибольшим количеством удаленных сотрудников В удаленном режиме в настоящий момент работает около 5% всех сотрудников, пишут «Известия» со ссылкой на Минтруд, уточняя, что это на 1,5% меньше в сравнении с ноябрем 2020 года (период очередной волны коронавируса). Там также добавили, что наибольшее распространение этот формат получил в Москве, Санкт-Петербурге, а также в Московской, Свердловской и Новосибирской областях. 13.01.2022 09:37

По мнению старшего управляющего директора департамента «Стратегия и консалтинг» по работе с банками Accenture в России Ирины Одинаевой, на фоне пандемии глобально будет происходить сокращение физических точек продаж, а переход в онлайн-формат и развитие цифровых каналов станут триггером увеличения расходов на IТ и безопасность. Директор практики по оказанию консультационных услуг компаниям финансового сектора КПМГ Светлана Ткач полагает, что для банков переход на «удаленку» целесообразен с экономической точки зрения: сокращения операционных расходов можно добиться за счет найма сотрудников из регионов и сокращения офисных площадей. Однако вызовом для банков в такой ситуации, уточняет она, остаются ограничения регулятора, связанные с физической идентификацией клиентов при некоторых типах операций.