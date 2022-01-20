​Индексы РФ завершили основные торги ростом

Российские фондовые индексы завершили основную торговую сессию четверга положительной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи повысился на 2,3% и составил 3 516,02 пункта. Индекс РТС увеличился на 2,54% до отметки 1 450,59 пункта.

Акции Мосбиржи подорожали на 5,41%, «Норильского никеля» — на 2,34%, СберБанка — на 6,44%, «ЛУКОЙЛа» — на 0,81%, «Полюса» — на 3,08%. Бумаги «Газпрома» подешевели на 0,06%.

В четверг российский фондовый рынок смог продолжить восстановление, чему способствовал внешний фон и корпоративные новости, отмечает главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич.



«Кроме внешнего позитива, выделим корпоративные новости, способствовавшие росту рынка. В частности, стоит отметить рост акций СберБанка на 6% на новостях о планах компании провести обратный выкуп своих акций. Учитывая вес акций банка в индексе Мосбиржи, это оказало существенное влияние на результат рынка по итогам дня. При этом опасность усиления геополитических рисков сохраняются, что в дальнейшем может способствовать возобновлению снижения индекса Мосбиржи с целями в районе 3 100—3 200 пунктов. Сигналом к отмене данного сценария может выступить закрепление рынка выше 3 600 пунктов», — написал он в своем обзоре.