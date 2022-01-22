Все новости

Госдума в весеннюю сессию может принять законопроект о 13-й пенсии

22.01.2022 20:37
6 383
6 Время прочтения: 3 минуты
Автор
Екатерина Савельева руководитель направления оперативной информации Банки.ру
Источник
Banki.ru

Госдума в весеннюю сессию может принять законопроект о 13-й пенсии и увеличить МРОТ до 15 тыс. рублей, сообщил депутат Владимир Жириновский в своем Twitter.

«В стране растет экономическое неравенство: сверхбогатые становятся еще богаче, а бедные беднее. Поэтому в планах ЛДПР на весеннюю сессию: принять законопроект о 13 пенсии для пенсионеров и поднять МРОТ до 15 тысяч, а в перспективе до 30 тысяч рублей», — написал парламентарий.

В конце декабря 2021 года группа депутатов от фракции ЛДПР во главе с Жириновским, а также сенаторы Елена Афанасьева и Ирина Кожанова внесли в Госдуму законопроект, предлагающий начислять ежегодную предновогоднюю пенсионную выплату.

Законопроектом предлагается ежегодно в декабре предоставлять пенсионерам дополнительную предновогоднюю пенсионную выплату, которая позволит им «достойно отметить этот замечательный праздник», указано в пояснительной записке к документу.

Авторы в этой связи напоминают, что «высокий уровень инфляции, который по итогам 2021 года может составить порядка 9%, крайне негативно влияет на уровень доходов пенсионеров. По данным Росстата, реальные пенсии россиян, скорректированные с учетом роста цен, сокращаются уже много месяцев подряд».

Предновогоднюю пенсионную выплату предлагается установить в размере пенсии, получаемой гражданином на дату этой выплаты. По идее инициаторов поправок, выплата будет положена всем работающим и неработающим получателям страховых пенсий, пенсий по государственному пенсионному обеспечению и военных пенсий, без преимущественного положения одних пенсионеров по сравнению с другими.

Финансирование расходов на предоставление предновогодней пенсионной выплаты предлагается осуществлять за счет средств федерального бюджета, в том числе предоставляемого из федерального бюджета бюджету Пенсионного фонда России межбюджетного трансферта на обязательное пенсионное страхование.

В финансово-экономическом обосновании к проекту закона уточняется, что его принятие потребует в 2022 году дополнительных средств федерального бюджета в размере 786,2 млрд рублей, в том числе 66,4 млрд на финансирование предновогодней пенсионной выплаты для военных пенсионеров и 719,8 млрд на финансирование указанной выплаты, предоставляемой получателям страховых пенсий и пенсий по государственному пенсионному обеспечению, которое осуществляется за счет межбюджетного трансферта на обязательное пенсионное страхование, предоставляемого из федерального бюджета бюджету ПФР. Источником дополнительных расходов федерального бюджета указаны средства Фонда национального благосостояния, объем которых в 2022 году составит 16,478 трлн рублей.

«Предоставление в преддверии Нового года всем пенсионерам дополнительной пенсионной выплаты повысит их материальное благосостояние, станет проявлением со стороны государства реальной заботы о такой социально уязвимой категории граждан», — заключают парламентарии.

О подготовке в Госдуме соответствующего законопроекта в середине декабря писала газета «Известия», при этом глава Минтруда России Антон Котяков, комментируя эту информацию, сообщал, что таких обсуждений пока не было.

Несколько ранее в декабре о необходимости ввести 13-ю пенсию для всех пенсионеров, получающих страховую пенсию по старости, заявлял руководитель фракции партии «Справедливая Россия — За правду» в Думе Сергей Миронов: сообщалось, что соответствующий законопроект направлен на отзыв в правительство России. В своем законопроекте депутаты от «Справедливой России» также предлагают давать пенсионерам с 70 лет удвоенную фиксированную выплату к страховой пенсии по старости. «В 2021 году ее размер составляет 6 044 рубля, а мы предлагаем повысить до 12 088 рублей», — пояснял Миронов, напоминая, что сейчас такую доплату получают граждане, достигшие 80-летнего возраста.

Эксклюзивное видео

Какие налоги платит инвестор? FinTok
Какие налоги платит инвестор? FinTok
21.01.2022
Депозитарий — основная страховка инвестора. FinTok
Депозитарий — основная страховка инвестора. FinTok
14.01.2022
Что застраховать перед новогодним отдыхом? FinTok
Что застраховать перед новогодним отдыхом? FinTok
24.12.2021

Комментарии

6
Скрыть
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
alekseysmr
23.01.2022 00:13
<p>Типичная тактика, сначала отобрать из социалки триллиарды повышением пенсвозраста и сокращением медицины, а потом выдать разово и АДРЕСНО по 5 т.р. трем с половиной человекам и раструбить это по телевизору ради рекламного пиара заботы о гражданах. И думают что это у них такая типа операция "Ы" и никто не догадается</p>
7
ugor
ugor
23.01.2022 05:00
<p>Да не будет никакой 13...ещё и 12 отберут!</p>
4
kukui
kukui
23.01.2022 13:01
<p>До 13-й пенсии пенсионеру ещё дожить надо будет целый год, а кто не доживёт, тот не получит. Как обычно, также с повышением пенсионного возраста, с идеей повышенных пенсий.</p>
3
sergg65
sergg65
23.01.2022 19:34
<p>Туфта . Населению гораздо приятнее , что бы депутаты жили на 12 т рублей .</p>
<p>А в перспективе , на 30 ...</p>
4
Kondrat
24.01.2022 08:14
<p>sergg65,</p>
<p></p>
<p>Это было бы "оскорблением представителя власти".</p>
0

Материалы по теме

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» сменило генерального директора
ВЭБ и ВТБ выделяют до 180 млрд рублей на проект «Русской платины»
Минфин разместил ОФЗ-ПД на 74,7 млрд рублей при спросе в 102,9 млрд рублей
Правительство скорректировало расчет среднедушевого дохода семьи при выплате детских пособий