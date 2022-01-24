Центробанк привлек к административной ответственности ИК «КьюБиЭф»

Банк России в понедельник вынес постановление о привлечении ООО «Инвестиционная компания «КьюБиЭф» к административной ответственности по части 1 статьи 19.7.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Информация об этом опубликована на сайте регулятора.

Указанное положение КоАП предполагает «непредставление или нарушение порядка либо сроков представления в Банк России отчетов, уведомлений и иной информации, предусмотренной законодательством и (или) необходимой для осуществления этим органом (должностным лицом) его законной деятельности, либо представление информации не в полном объеме и (или) недостоверной информации». Компании как юридическому лицу вынесено предупреждение, при этом постановление ЦБ пока не вступило в законную силу.

Напомним, в ИК «КьюБиЭф» сейчас действует временная администрация Центробанка, а действие лицензий инвесткомпании прекращается 1 апреля этого года. Временная администрация была введена в сентябре (изначально на три месяца, потом действие продлевалось) из-за неоднократного отказа компании в удовлетворении требований кредиторов по денежным обязательствам и непредставления регулятору уведомления о наличии соответствующих обстоятельств. Банк России в июле прошлого года принял решение аннулировать (изначально предполагалось, что с 20 января 2022 года) выданные ИК «КьюБиЭф» лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности, дилерской деятельности, депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами по причине неоднократного в течение года нарушения компанией требований законодательства РФ о ценных бумагах. До этого, в начале июня, Центробанк ввел для ИК «КьюБиЭф» запрет на проведение операций сроком почти на полгода из-за совершения компанией действий, создающих угрозу правам и законным интересам инвесторов — ее клиентов.

Незадолго до этого стало известно о вскрытии полицией финансовой пирамиды под вывеской инвесткомпании QBF. Газета «Коммерсант» писала, что предполагаемые мошенники переводили получаемые деньги в офшоры, представляя клиентам фальшивые отчеты о том, что их средства вложены в серьезные финансовые портфели. В числе жертв финансовой пирамиды под вывеской QBF газета позже называла балерину Анастасию Волочкову.

Центробанк также вынес постановление о привлечении к административной ответственности генерального директора АО «Финансовая корпорация «Стандарт» Дмитрия Гришечкина по части 1 статьи 15.27 КоАП. Речь идет о «неисполнении законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, не повлекшем непредставления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а равно повлекшем представление названных сведений в уполномоченный орган с нарушением установленных порядка и сроков, за исключением случаев, предусмотренных частями 1.1, 2—4» указанной статьи. Должностному лицу также вынесено предупреждение, и документ также пока не вступил в силу.

Для АО «Финансовая корпорация «Стандарт» основным видом деятельности в ЕГРЮЛ указана «деятельность брокерская по сделкам с ценными бумагами и товарами».



Более подробно причины привлечения организаций к административной ответственности Центробанк в своих сообщениях не раскрывает. Банки.ру предлагает финучреждениям направить комментарии на news@banki.ru, и они будут опубликованы в этой новости.