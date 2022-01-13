ЦБ вновь продлил временную администрацию в ИК «КьюБиЭф» и изменил дату аннулирования лицензий

Банк России продлил срок деятельности временной администрации ООО «Инвестиционная компания «КьюБиЭф», назначенной 21 сентября 2021 года, до 31 марта 2022-го, а также изменил срок прекращения действия лицензий компании на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и срок для прекращения соответствующих обязательств. Такое решение принято 13 января, сообщается на сайте регулятора.

Как поясняется, решение принято по ходатайству временной администрации ИК «КьюБиЭф» с учетом положительной динамики возврата имущества ее клиентам; цель — обеспечить максимальное сокращение размера обязательств инвесткомпании перед клиентами.

Так, действие лицензий «КьюБиЭф» прекращается с 1 апреля 2022 года. Для прекращения компанией обязательств, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, установлен срок до 31 марта.

В середине декабря Центробанк уже продлевал срок деятельности временной администрации ИК «КьюБиЭф», тогда предполагалось, что она будет действовать до 19 января.

Напомним, временная администрация была введена в сентябре в ИК «КьюБиЭф» (изначально на три месяца) из-за неоднократного отказа компании в удовлетворении требований кредиторов по денежным обязательствам и непредставления регулятору уведомления о наличии соответствующих обстоятельств.

Банк России в июле прошлого года принял решение аннулировать с 20 января 2022 года выданные ИК «КьюБиЭф» лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности, дилерской деятельности, депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами по причине неоднократного в течение года нарушения компанией требований законодательства РФ о ценных бумагах. ЦБ пояснял, что компания обязана «прекратить осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, за исключением совершения действий, связанных с прекращением обязательств перед клиентами, возникших при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, и обеспечить возврат имущества клиентам в срок до 19 января 2022 года».

Ранее, в начале июня, Центробанк ввел для ИК «КьюБиЭф» запрет на проведение операций сроком почти на полгода (до 29 ноября 2021 года включительно). Запрет касается заключения новых договоров о брокерском обслуживании, а также принятия и исполнения поручений клиентов — физических лиц на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, на внебиржевом рынке. По информации регулятора, основанием для принятия решения стало совершение компанией при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг действий, создающих угрозу правам и законным интересам инвесторов — ее клиентов.



Незадолго до этого стало известно о вскрытии полицией финансовой пирамиды под вывеской инвесткомпании QBF. Газета «Коммерсант» писала, что предполагаемые мошенники переводили получаемые деньги в офшоры, представляя клиентам фальшивые отчеты о том, что их средства вложены в серьезные финансовые портфели. В числе жертв финансовой пирамиды под вывеской QBF газета позже называла балерину Анастасию Волочкову.