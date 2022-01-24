ЦБ назвал округа с максимальными и минимальными ставками по вкладам и кредитам в ноябре

Максимальные ставки по вкладам физлиц банки предлагали в ноябре в Центральном федеральном округе, минимальные, в зависимости от срока, — в Северо-Кавказском и Южном ФО. Такие данные приводятся в сводке Центробанка «Процентные ставки по кредитным и депозитным операциям кредитных организаций в рублях».

ЦБ напоминает, что процентные ставки по депозитным операциям в ноябре 2021 года продолжили незначительный рост. По вкладам физлиц рост ставок за месяц составил 0,29 и 0,43 процентного пункта по краткосрочным (до года) и долгосрочным операциям соответственно. Значения, как сообщалось, равнялись 4,62% и 6,5%.

«В ноябре 2021 года максимальные процентные ставки как по краткосрочным, так и по долгосрочным вкладам физлиц отмечались в Центральном федеральном округе (4,81% и 6,86% годовых соответственно). Минимальные процентные ставки по краткосрочным вкладам физлиц наблюдались в Северо-Кавказском федеральном округе (4,1% годовых), по долгосрочным — в Южном федеральном округе (5,78% годовых).

По итогам октября 2021 года Центробанк сообщал, что максимальные процентные ставки по краткосрочным вкладам физлиц были в Дальневосточном ФО (4,45%), по долгосрочным — в Центральном ФО (6,15%), минимальные как по краткосрочным, так и по долгосрочным — в Северо-Кавказском ФО (3,99% и 5,67%).

В сегменте кредитования физлиц в ноябре по сравнению с октябрем 2021 года процентная ставка по краткосрочным кредитам возросла на 0,47 п. п., по долгосрочным — на 0,07 п. п., до 15,18% и 10,83% соответственно.

Процентные ставки по автокредитам в ноябре 2021 года изменились незначительно, увеличившись по сравнению с показателями предыдущего месяца на 0,07 и 0,31 п. п. по краткосрочным и долгосрочным кредитам (до 11,55% и 13,65%).

Процентная ставка по ипотечным жилищным кредитам в рублях в ноябре снизилась до 7,59% с 7,7% в октябре 2021 года, указано в материале ЦБ.

В ноябре 2021 года максимальные процентные ставки по краткосрочным и долгосрочным кредитам физлицам, как и ранее, наблюдались в Северо-Кавказском ФО (15,64% и 11,88% соответственно), сообщает регулятор. Минимальные процентные ставки по краткосрочным розничным кредитам отмечались в Северо-Западном ФО (14,48% годовых), по долгосрочным — в Дальневосточном ФО (10,28% годовых).

В октябре 2021-го процентные ставки по краткосрочным и долгосрочным кредитам для физлиц в Северо-Кавказском ФО равнялись 15,4% и 11,51% годовых соответственно. Минимальные ставки фиксировались в Центральном ФО (14,17% и 10,44% годовых по краткосрочным и долгосрочным кредитам).



В материале ЦБ также освещается динамика ставок по кредитам и депозитам нефинансовых организаций.