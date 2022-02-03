Минфин планирует направить на покупку иностранной валюты и золота в феврале 634,7 млрд рублей

Минфин РФ в феврале планирует направить на покупку иностранной валюты и золота порядка 634,7 млрд рублей. Об этом сообщается на сайте министерства.

Как поясняется, ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, связанный с превышением фактически сложившейся ценой на нефть базового уровня, прогнозируется в феврале 2022 года в размере 709,6 млрд рублей. Суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов и оценки базового месячного объема нефтегазовых доходов от базового месячного объема нефтегазовых доходов по итогам января 2022 года составило минус 74,8 млрд рублей.

«Таким образом, совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты и золота, составляет 634,7 млрд рублей. Операции будут проводиться в период с 7 февраля 2022 года по 4 марта 2022 года; соответственно, ежедневный объем покупки иностранной валюты и золота составит в эквиваленте 33,4 млрд рублей», — говорится в сообщении Минфина.

В ведомстве напоминают, что «трансляция покупок иностранной валюты на внутренний валютный рынок временно приостановлена Банком России с 24 января 2022 года». Минфин ранее указывал, что планирует в январе (в период с 14 января по 4 февраля) направить на покупку валюты и золота 585,9 млрд рублей, по 36,6 млрд ежедневно в эквиваленте.

ЦБ пояснял, что решение временно не осуществлять покупку иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила было принято «в целях повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков», и обещал принять решение о возобновлении покупок «с учетом фактической обстановки на финансовых рынках».



Как напоминает ТАСС в заметке на эту тему, в федеральном бюджете РФ базовая цена нефти Urals на 2022 год установлена на уровне 44,2 доллара за баррель. В зависимости от того, находится ли фактическая цена Urals выше или ниже базовой цены, Минфин РФ в соответствии с бюджетным правилом покупает или продает валюту.