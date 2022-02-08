8 февраля. Главное за минуту

🔹 Минэкономразвития повысило прогноз по инфляции на 2022 год. В ведомстве говорят, что динамика инфляции в этом году будет зависеть от целого ряда факторов, прежде всего темпов мировой инфляции, на которую, в свою очередь, будут влиять денежно-кредитная политика ведущих стран, скорость восстановления глобальных цепочек поставок, ситуация с урожаем в государствах — ключевых производителях сельхозпродукции.

🔹 Россияне хранят во вкладах зарплату за полгода. Объем вкладов в российских банках на 1 декабря 2021 года составил 36,4 трлн рублей, показала статистика Центробанка. В среднем на человека в России приходится 249 тыс. рублей вкладов в банках. При этом наблюдается значительная дифференциация вкладов как по размеру у отдельных граждан, так и в разрезе субъектов РФ. В частности, москвичи в шесть раз «богаче» жителей остальных регионов.

🔹 «Сбер» потерял 104 млрд рублей от переоценки бумаг из-за обвала рынков. Именно на столько за месяц обесценились ценные бумаги на балансе банка: в начале года величина отрицательной переоценки ценных бумаг в портфеле «Сбера» была 73,8 млрд рублей, а к 1 февраля подскочила до 177,9 млрд рублей. Речь идет о ценных бумагах, которые оцениваются по справедливой стоимости через прибыль или убыток и через прочий совокупный доход, то есть банк использует их в торговых операциях, но часть может держать до погашения.

🔹 Неплательщиков зарплат могут лишить имущества. Генпрокуратура инициировала разработку законопроекта, согласно которому у предприятий можно будет изымать имущество в счет выплаты долгов по зарплате. Государственные инспекции труда в регионах еще в 2019 году получили полномочия по принудительному взысканию зарплат с работодателей без обращения в суд. Но на практике до второй половины 2021 года большинство задолженностей все равно взыскивалось по судебным приказам, которые выдавались по прокурорским заявлениям.

