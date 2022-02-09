Минэкономразвития оценило рост ВВП России в 2021 году в 4,6%

Российская экономика выросла в прошлом году на 4,6%. Такую оценку дает Минэкономразвития РФ в материале «О текущей ситуации в российской экономике».

«По оценке Минэкономразвития России, в 2021 году ВВП вырос на 4,6%, полностью компенсировав снижение на 2,7% в 2020 году», — говорится в материале.

Напомним, президент РФ Владимир Путин в конце января говорил, что, по оценкам, рост ВВП России в 2021 году составил примерно 4,5%.

МЭР уточняет, что отчетные данные Росстата по ВВП за прошлый год будут опубликованы 18 февраля.

В декабре рост ВВП, согласно данным МЭР, составил 4,3% в годовом выражении после 5,3% год к году в ноябре, 4,9% в октябре и 4,3% год к году в III квартале 2021-го. По отношению к соответствующему месяцу 2019 года экономический рост в декабре ускорился до 4,6% с 3,1% в ноябре.

Вклад в восстановление экономики в 2021 году внесли как производственные отрасли, так и отрасли, ориентированные на потребительский спрос, указывает МЭР.

Промышленное производство по итогам 2021 года, как сообщалось, выросло на 5,3% (после падения на 2,1% годом ранее). Вклад в рост внесли как добывающая, так и обрабатывающая промышленность (плюс 4,8% и плюс 5% соответственно). При этом добыча полезных ископаемых в целом по итогам года до конца не отыграла снижение 2020 года (минус 6,5%), что связано с действующими ограничениями в рамках сделки ОПЕК+. Выпуск обрабатывающей промышленности в течение всего 2021 года уверенно превышал уровни двухлетней давности.

Объем строительных работ по итогам года вырос на 6% (после роста в 2020 году на 0,7%).

Грузооборот транспорта по итогам 2021 года увеличился на 5,3% (в 2020-м было минус 4,7%). Восстановление было обеспечено показателями как трубопроводного транспорта (в условиях планового увеличения добычи нефти и роста внутреннего и внешнего спроса на газ), так и прочих видов транспорта.

«Единственной крупной отраслью, которая в 2021 году продемонстрировала спад, стало сельское хозяйство (минус 0,9% после плюс 1,3% в 2020 году), — указывают в МЭР. — Снижение выпуска сельхозпродукции связано в первую очередь с сокращением урожая ряда культур (зерновые, картофель и овощи), а также замедлением роста производства животноводческой продукции (по мясу, молоку и яйцам в целом за 2021 год зафиксирована околонулевая динамика). Вместе с тем в конце года отставание от уровней 2020 года сократилось (IV квартал 2021-го: плюс 6,7% год к году), что было обусловлено сдвигом уборочной кампании на более поздние сроки из-за погодных условий в прошедшем году».

Также подчеркивается, что показатели потребительского спроса в 2021 году продемонстрировали уверенный восстановительный рост. Так, оборот розничной торговли увеличился на 7,3% (минус 3,2% в 2020-м), объем платных услуг населению — на 17,6% (минус 14,8% годом ранее), оборот общественного питания — на 23,5% (минус 22,6%; неполное восстановление сектора связано в том числе с карантинными ограничениями, действовавшими в ряде регионов).



В МЭР констатируют, что поддержку потребительскому спросу в течение прошлого года оказывало последовательное улучшение ситуации на рынке труда. Также поддержку внутреннему спросу (как потребительскому, так и инвестиционному) в 2021 году оказывала динамика кредитования: кредит экономике, по данным ведомства, в декабре вырос на 16,2% год к году с исключением валютной переоценки (ноябрь — 15,2% год к году, IV квартал 2021-го — 15,5%). В числе прочего отмечается, что расходы бюджетной системы за январь — декабрь превысили уровень 2020 года на 11,6%, или 4,9 трлн рублей (по отношению к 2019 году превышение составило 27,2%, или 10,1 трлн).