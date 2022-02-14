14 февраля. Главное за минуту

🔹 Названы лидеры среди регионов России по качеству жизни в 2021 году. Первые позиции в рейтинге прошлого года, как и прежде, занимают Москва, Санкт-Петербург и Московская область, а на последних местах — Тува, Карачаево-Черкесия и Еврейская автономная область. При этом в 2021 году качество жизни в большинстве российских регионов улучшилось.

🔹 Банкам не понравились предложения регулятора по борьбе с мошенниками. Банк России обсудил с участниками рынка изменение механизма возврата похищенных злоумышленниками средств и меры противодействия мошенническим переводам. По мнению банкиров, предложенные регулятором поправки по противодействию подозрительным переводам вызовут недовольство клиентов при ошибочном применении к гражданам и не полностью реализуемы.

🔹 Правительство расширит функционал ГИС в сфере здравоохранения. Отдельным элементом системы станет информационный ресурс учета информации для предотвращения вспышек коронавирусной инфекции. Анализ этих данных позволит прогнозировать ситуацию и оперативно принимать меры. В перспективе туда будут поступать данные из системы маркировки лекарств — ранее правительство сделало мониторинг доступности препаратов и вакцин от коронавируса ежедневным.



🔹 СМИ сравнили выгодность ипотеки и аренды в пяти крупнейших городах России. Журналисты изучили цены на рынке арендной, первичной и вторичной недвижимости в Москве, Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге и Казани. Для расчетов брали среднюю стоимость десяти самых дорогих и самых дешевых двухкомнатных квартир, доступных для покупки на первичном и вторичном рынках указанных городов, а также предложения по аренде, которые были выбраны по тому же принципу.