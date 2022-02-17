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Международные резервы РФ выросли за неделю на 4,7 млрд долларов, повторив рекорд

17.02.2022 16:21
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Время прочтения: 1 минута
Автор
Екатерина Савельева Банки.ру
Источник
Banki.ru

Международные резервы РФ на 11 февраля составили 639,6 млрд долларов против 634,9 млрд на 4 февраля 2022 года. Такие данные на конец отчетных дат приводятся на сайте Центробанка.

Таким образом, за неделю показатель увеличился на 4,7 млрд долларов и повторил максимальный в истории уровень, который был зафиксирован на 21 января 2022-го.

В комментарии ЦБ поясняется, что объем международных резервов вырос за отчетную неделю на 0,7%, главным образом в результате положительной переоценки.

Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Центробанка и российского правительства. Они состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования (СДР, «валюта» Международного валютного фонда), резервной позиции в МВФ и монетарного золота.

Ранее Банк России опубликовал данные, согласно которым за январь этого года российские резервы уменьшились на 420 млн долларов.

За 2021 год международные резервы России прибавили порядка 34,85 млрд долларов после роста на 41,4 млрд в 2020 году и на 85,9 млрд в 2019-м.

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