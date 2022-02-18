18 февраля. Главное за минуту

🔹 Управление данными россиян хотят упростить до одного клика. Россияне смогут в один клик отзывать свои согласия на обработку персональных данных, которые давали финансовым организациям. ЦБ обсуждает с рынком запуск «платформы согласий», которая должна обеспечить возможность учета согласий на передачу, хранение и обработку данных пользователей, предоставляемых финансовым организациям, а также механизм просмотра, отзыва и изменения условий согласий в режиме одного окна.

🔹 Участники финансового рынка раскритиковали законопроект об ужесточении расчета ПСК. Разброс ПСК будет от 0% (если заемщик погашает в отчетный период всю сумму задолженности) до 3—4% за месяц (при снятии денег с кредитной карты в банкомате). Но более 90% держателей кредитных карт крупных банков ни разу не совершали операций по снятию наличных с использованием кредитной карты, отмечают в НСФР, то есть ни максимальная, ни минимальная ПСК не будет отражать реальных расходов ее держателя.

🔹 Аналитики сравнили стоимость риска у крупнейших банков. В 2021 году крупнейшие российские банки в большинстве своем уменьшили стоимость риска (CoR) после заметного увеличения показателя в 2020 году на фоне пандемии коронавируса и пиковых карантинных ограничений. В целом по сектору показатель CoR снизился с 2,2% до 0,9%. Самая большая стоимость риска среди топ-30 в 2021 году — у банка «Русский Стандарт». Значение составило 10,8% — это почти в полтора раза выше, чем в 2020 году.

🔹 ОНФ попросил расширить доступ к «Семейной ипотеке». Авторы инициативы предлагают предоставлять многодетным семьям ипотеку на льготных условиях в том случае, если третий и последующий дети рождены не только после, но и до 2018 года. Также ОНФ просит рефинансировать ипотеку в тех случаях, когда семья оказалась в затруднительном положении из-за снижения дохода. Их предлагают переводить в программу «Семейная ипотека», таким образом снизив процентную ставку. Кроме того, ОНФ считает нужным дать возможность родителям детей-инвалидов брать льготную ипотеку на покупку жилья на вторичном рынке.