Банк НОВИКОМ повысил доходность по вкладам до 22,7% годовых

Банк НОВИКОМ изменил условия по вкладам линейки «Капитал» сроком на 91 и 181 день. Максимальная доходность депозитов НОВИКОМа достигла 22,7% годовых, сообщила пресс-служба кредитного учреждения.

«Капитал» – непополняемый вклад с высокой ставкой, которая выплачивается в конце срока. Минимальная сумма депозита – 10 тысяч рублей. Для клиентов, желающих разместить на вкладе более 3,5 млн рублей, существует вклад «Капитал Premium». Кроме того, в банке существует депозит «Капитал Социальный», предусматривающий повышенную ставку для пенсионеров и зарплатных клиентов.

Помимо «Капитала», который подразумевает максимальный доход, но не позволяет снимать средства и пополнять счет, НОВИКОМ предлагает клиентам несколько накопительных сценариев с более гибкими условиями. «Рост» – пополняемый вклад с ежемесячной выплатой дохода и растущей процентной ставкой. «Комфорт» – пополняемый вклад с возможностью снятия средств. Также существуют депозиты «Premium Рост» и «Premium комфорт» на сумму от 3,5 млн рублей. Для клиентов, желающих стабильно получать высокий доход с учетом изменений рынка, предусмотрен вклад-флоатер «Рантье» с доходностью, привязанной к ключевой ставке Банка России.

В условиях высокой инфляции надежным инструментом сохранения средств остаются различные банковские инструменты. Копить средства можно и с помощью дебетовых карт. Эксперт Банки.ру Эряния Бочкина составила список карт, по которым начисляется процент на остаток, а также есть возможность открыть накопительный счет и получить по нему более привлекательные условия.

Карта Black от Т-Банка

Карта «Прибыль» от Банка Уралсиб

Карта «Скидка везде» от МТС Банка

«Премиальная карта "Премьер +"» от Экспобанка

Альфа-Карта от Альфа-Банка