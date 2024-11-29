Когда есть смысл снять деньги с депозита досрочно: ответ эксперта

Досрочно снимать вклад имеет смысл только в экстренных случаях и при условии, что нет альтернативного варианта — например, нельзя воспользоваться картой с грейс-периодом, взять взаймы, отложить покупку, перенести расходы ко времени закрытия вклада, рассказал директор департамент розничных продуктов Абсолют Банка Виталий Костюкевич в комментарии для Банки.ру.

«Если средства нужны срочно и в ближайшее время не появится возможности компенсировать расходы, то в таком случае стоит воспользоваться неприкосновенным запасом — вкладом», — сказал Костюкевич.

Если же речь идет о том, чтобы закрыть вклад и переложить деньги под более высокий процент, это можно делать, если с момента его открытия прошло несколько дней или же не более месяца. Второе условие, по словам эксперта, — ощутимая разница в доходности, от 2 п. п. Третье — значительная сумма вклада (более 300 тысяч рублей).

«Если вклад короткий, например 3 месяца, то в текущих условиях имеет смысл при повышении ставок дождаться окончания срока действия договора, а на новый срок открыть уже под более высокий процент. В горизонте трех месяцев ставки по вкладам не пойдут вниз, а, соответственно, будет возможность заработать на процентах», — объяснил Костюкевич.

Гонка за ставками

Гонка за ставками сейчас, по словам эксперта, есть, однако клиенты редко закрывают вклады досрочно. Если вклад закончился, но в скором времени ожидается заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке, то клиенты часто предпочитают на время перевести деньги на накопительный счет, по которому доходность сопоставима с процентами по коротким вкладам. Уже после решения по ключевой и коррекции ставок они открывают депозиты на актуальных условиях.

«Также многие клиенты выбирают трехмесячные вклады, где действует максимальная доходность, они как раз позволяют достаточно быстро реагировать на рыночные изменения. Кроме того, клиенты часто открывают несколько вкладов, чтобы иметь возможность оперативно управлять своими средствами», — добавил он.

Костюкевич напомнил: при досрочном закрытии классического депозита, по которому не предусмотрено полное или частичное снятие средств, все накопленные проценты сгорают.

«Невозможно угнаться за рынком. Но, учитывая, что заседания Банка России по ключевой ставке проводятся примерно раз в полтора-два месяца, то есть вероятность попасть в следующую волну увеличения ставок», — заключил эксперт.

Вкладчикам Костюкевич рекомендует рассмотреть вклады с возможностью отзыва части средств или досрочным закрытием на льготных условиях, если нет уверенности, что деньги не потребуются в ближайшем будущем. Другой вариант — «разбить» сумму на несколько вкладов.

Самые прибыльные* вклады на три месяца

Вкладчики продолжают предъявлять повышенный спрос на трехмесячные вклады. Так, согласно статистике использования фильтров при поиске вкладов через сервис Банки.ру в октябре их доля в спросе составила порядка 32%. Учитывая высокий интерес к вкладам данной срочности, главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич составил рейтинг топ-10 трехмесячных вкладов, представленных на нашем сайте. Вот пять из них, которые можно оформить на Банки.ру:

* Условия по вкладам актуальны на 2 ноября 2024 года.