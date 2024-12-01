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Банки снижают чеки и растягивают сроки автокредитов. Главное о кредитах за неделю

Дата публикации: 01.12.2024 12:00
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Время прочтения: 1 минута
Банки снижают чеки и растягивают сроки автокредитов. Главное о кредитах за неделю
Автор
Мария Королева,
Мария Королева
Источник
Banki.ru

🔶 Банки снижают «чеки» автокредитов.

🔶 Банки «растягивают» сроки автокредитов.

🔶 Россияне влезают в долги: у 36% новых заемщиков уже есть четыре кредита и больше.

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🔶 Банки стали чаще одобрять россиянам кредиты.

🔶 Стало известно, сколько клиентов МФО готовы пойти к нелегальным кредиторам.

🔶 В Госдуме предупредили о мошенничестве с рефинансированием кредитов.

Предложения* банков по потребительским кредитам:

Ключевой параметр, на который смотрят банки при одобрении кредита, — это показатель долговой нагрузки заемщика, напоминает руководитель направления экспертной аналитики Банки.ру Инна Солдатенкова. В целях предупреждения возможного отказа перед обращением за кредитом можно привлечь платежеспособного созаемщика, уменьшить запрашиваемую сумму или увеличить срок кредита. Также вероятность одобрения кредита будет выше, если заемщик может подтвердить свой доход выпиской из СФР, получить которую можно на «Госуслугах», отмечает эксперт.

* Предложение актуально на дату публикации материала.

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