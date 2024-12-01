Какие проценты придут с вклада 100 000 рублей, что происходит с долларом. Лучшие статьи недели

🔸 Можно ли самому откладывать на пенсию и как накопить с помощью вклада.

🔸 Как долго продается квартира на вторичном рынке в 2024 году.

🔸 Где лучше открыть долгосрочный вклад и стоит ли это делать в текущих условиях.

🔸 Какие проценты придут с вклада 100 000 рублей? Сделали расчеты в таблице.

🔸 Сколько можно сэкономить, если вносить по кредиту дополнительно 300, 500, 700 или 900 рублей.

🔸 Какие новые доплаты получат пенсионеры в 2025 году.

🔸 Что будет с ключевой ставкой в декабре, как она повлияет на вклады.

🔸 За какие ордена и медали платят пособия в России.

🔸 Что происходит с долларом прямо сейчас и ждать ли нового роста.

Самые прибыльные* вклады на три месяца

Вкладчики продолжают предъявлять повышенный спрос на трехмесячные вклады. Так, согласно статистике использования фильтров при поиске вкладов через сервис Банки.ру в октябре их доля в спросе составила порядка 32%. Учитывая высокий интерес к вкладам данной срочности, главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич составил рейтинг топ-10 трехмесячных вкладов, представленных на нашем сайте. Вот пять из них, которые можно оформить на Банки.ру:

* Условия по вкладам актуальны на 2 ноября 2024 года.