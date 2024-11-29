В ЦБ пояснили, все ли банки смогут выплатить высокие проценты по вкладам

В Банке России не видят рисков относительно выполнения банками своих обязательств по повышенным выплатам по вкладам. Об этом заявил заместитель председателя ЦБ РФ Филипп Габуния.

«Наша оценка, что у банков сегодня точно абсолютно есть надежные источники процентного дохода, которые позволяют обеспечивать процент по депозитам», — цитирует РИА Новости Филиппа Габунию.

Так он прокомментировал распространяющиеся суждения о том, что не все кредитные учреждения имеют возможность осуществлять выплаты процентов по высокой депозитной ставке.

«В противном случае они бы просто не привлекали эти депозиты, если им некому предложить соответствующие средства для передачи уже в экономику, для фондирования соответствующих проектов», — уточнил замглавы Центробанка.

Копить средства можно и с помощью дебетовых карт. Эксперт Банки.ру Эряния Бочкина составила список карт, по которым начисляется процент на остаток, а также есть возможность открыть накопительный счет и получить по нему более привлекательные условия.

Карта Black от Т-Банка

Карта «Прибыль» от Банка Уралсиб

Карта «Скидка везде» от МТС Банка

«Премиальная карта "Премьер +"» от Экспобанка

«Альфа-Карта» от Альфа-Банка

«Карта для жизни» от ВТБ

«Умная карта "Мир"» от Газпромбанка

Топ 3 дебетовых карт