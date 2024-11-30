Сколько нужно для комфортной жизни на пенсии, Сбер назвал среднюю зарплату россиян. Социальные новости недели

🔶 Экономист назвала сумму для комфортной жизни на пенсии.
🔶 Сбербанк подсчитал среднюю зарплату россиян.
🔶 РЖД повышают цены на билеты.
🔶 Инфляция в России набирает обороты.
🔶 Часть россиян ждет повышение пенсий в декабре.
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🔶 Объяснено, можно ли накопить на пенсию с помощью вклада.
🔶 Рассказано, какие новые доплаты ждут пенсионеров с 2025 года.
🔶 Назван справедливый размер выплат для работающих пенсионеров.
🔶 Соцфонд пообещал дополнительно поднять пенсии при высокой инфляции.
🔶 Долги россиян по налогам будут списывать без суда.