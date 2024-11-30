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Сколько нужно для комфортной жизни на пенсии, Сбер назвал среднюю зарплату россиян. Социальные новости недели

Дата публикации: 30.11.2024 16:00
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Время прочтения: 1 минута
Сколько нужно для комфортной жизни на пенсии, Сбер назвал среднюю зарплату россиян. Социальные новости недели
Автор
Мария Королева,
Мария Королева
Источник
Banki.ru

🔶 Экономист назвала сумму для комфортной жизни на пенсии.

🔶 Сбербанк подсчитал среднюю зарплату россиян.

🔶 РЖД повышают цены на билеты.

🔶 Инфляция в России набирает обороты.

🔶 Часть россиян ждет повышение пенсий в декабре.

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🔶 Объяснено, можно ли накопить на пенсию с помощью вклада.

🔶 Рассказано, какие новые доплаты ждут пенсионеров с 2025 года.

🔶 Назван справедливый размер выплат для работающих пенсионеров.

🔶 Соцфонд пообещал дополнительно поднять пенсии при высокой инфляции.

🔶 Долги россиян по налогам будут списывать без суда

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