Банк «Санкт-Петербург» повышает ставку по вкладу «Выгодный старт». В зависимости от инвестиционных целей можно открыть депозит на 3 и 6 месяцев под ставку 24% и 23,5% годовых соответственно.

Открытие вклада осуществляется только в офисе банка. Вся сумма вклада застрахована — от 10 000 до 500 000 рублей.

Пополнение и снятие по вкладу не предусмотрены, выплата процентов осуществляется в конце срока вклада на накопительный счет.

В случае невостребования суммы вклада по окончании срока «Выгодный старт» считается продленным на новый срок на условиях вклада «Стратег», действующих в момент продления.

Копить средства можно и с помощью дебетовых карт. Эксперт Банки.ру Эряния Бочкина составила список карт, по которым начисляется процент на остаток, а также есть возможность открыть накопительный счет и получить по нему более привлекательные условия.

Карта Black от Т-Банка

Карта «Прибыль» от Банка Уралсиб

Карта «Скидка везде» от МТС Банка

«Премиальная карта "Премьер +"» от Экспобанка

«Альфа-Карта» от Альфа-Банка

«Карта для жизни» от ВТБ

«Умная карта "Мир"» от Газпромбанка

МПКАрт 2.0



