В Госдуме озвучили минимальный размер пенсии в 2025 году

Минимальный размер пенсии не может быть меньше прожиточного минимума, установленного для российских пенсионеров. В 2025 году он будет на уровне 15 250 рублей, такой и будет нижняя граница пенсионных выплат, заявила в беседе с «Лентой.ру» член Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Таким образом, в случае если у россиянина социальная пенсия ниже прожиточного минимума, государство все равно произведет доплату до уровня прожиточного минимума.

По словам парламентария, в каждом российском регионе устанавливается свой прожиточный минимум, показатель может равняться федеральному, а может быть выше или ниже.

«Если он ниже в регионе, то доплачивается до этого уровня из федерального бюджета, а если он выше, то доплачивает региональный бюджет. Хороший пример — это Москва, где достаточно длительный уже период времени прожиточный минимум выше, чем установленный на федеральном уровне. Значит, Москва будет доплачивать до своего уровня», — привела пример Бессараб.

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