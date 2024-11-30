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В Госдуме озвучили минимальный размер пенсии в 2025 году

Дата публикации: 30.11.2024 12:43
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В Госдуме озвучили минимальный размер пенсии в 2025 году
Автор
Александра Синицына, Новостной редактор раздела Аналитика инвестиций
Александра Синицына Новостной редактор раздела Аналитика инвестиций
Источник
Banki.ru

Минимальный размер пенсии не может быть меньше прожиточного минимума, установленного для российских пенсионеров. В 2025 году он будет на уровне 15 250 рублей, такой и будет нижняя граница пенсионных выплат, заявила в беседе с «Лентой.ру» член Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Таким образом, в случае если у россиянина социальная пенсия ниже прожиточного минимума, государство все равно произведет доплату до уровня прожиточного минимума.

По словам парламентария, в каждом российском регионе устанавливается свой прожиточный минимум, показатель может равняться федеральному, а может быть выше или ниже.

«Если он ниже в регионе, то доплачивается до этого уровня из федерального бюджета, а если он выше, то доплачивает региональный бюджет. Хороший пример — это Москва, где достаточно длительный уже период времени прожиточный минимум выше, чем установленный на федеральном уровне. Значит, Москва будет доплачивать до своего уровня», — привела пример Бессараб.

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