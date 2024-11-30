Экономисты предсказали рост ключевой ставки ЦБ до 25% в декабре

Центробанк на декабрьском заседании совета директоров может поднять ключевую ставку сразу на 400 базисных пунктов (б. п.) — до 25% годовых. Такой прогноз сделали опрошенные РБК аналитики.

Сейчас ключевая ставка составляет рекордные 21% годовых. О ее повышении до 23% шел разговор в условиях, когда инфляция до конца года прогнозировалась на уровне 8,5%. Однако теперь траектория роста потребительских цен приближается к уровню 10%, обратили внимание экономисты.

Для подобного шага со стороны регулятора есть еще одна причина — ослабление рубля. На неделе курс доллара поднимался выше отметки 114 рублей, в пятницу, 29 ноября, стоимость американской валюты остановилась на 108 рублях.

В ЦБ РФ уже неоднократно давали сигнал о продолжении ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП). Ключевая ставка начала регулярно расти в июле, до этого она в течение полугода оставалась неизменной, но за последние несколько месяцев показатель вырос на 500 базисных пунктов.

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