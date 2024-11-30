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Экономисты предсказали рост ключевой ставки ЦБ до 25% в декабре

Дата публикации: 30.11.2024 19:42 Обновлено: 01.12.2024 09:47
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Экономисты предсказали рост ключевой ставки ЦБ до 25% в декабре
Автор
Александра Синицына, Новостной редактор раздела Аналитика инвестиций
Александра Синицына Новостной редактор раздела Аналитика инвестиций
Источник
Banki.ru

Центробанк на декабрьском заседании совета директоров может поднять ключевую ставку сразу на 400 базисных пунктов (б. п.) — до 25% годовых. Такой прогноз сделали опрошенные РБК аналитики.

Сейчас ключевая ставка составляет рекордные 21% годовых. О ее повышении до 23% шел разговор в условиях, когда инфляция до конца года прогнозировалась на уровне 8,5%. Однако теперь траектория роста потребительских цен приближается к уровню 10%, обратили внимание экономисты.

Для подобного шага со стороны регулятора есть еще одна причина — ослабление рубля. На неделе курс доллара поднимался выше отметки 114 рублей, в пятницу, 29 ноября, стоимость американской валюты остановилась на 108 рублях.

В ЦБ РФ уже неоднократно давали сигнал о продолжении ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП). Ключевая ставка начала регулярно расти в июле, до этого она в течение полугода оставалась неизменной, но за последние несколько месяцев показатель вырос на 500 базисных пунктов.

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