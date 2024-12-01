Вклад назвали лучшим способом сохранить сбережения на фоне роста доллара

Для сохранения сбережений от обесценивания в связи с ослаблением рубля по отношению к доллару россияне могут прибегнуть к банковским депозитам, пока финансово-кредитные организации предлагают высокие проценты. Лучший способ сохранить накопления назвал в беседе с aif.ru директор Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

«Сегодня банки предлагают вклады до 22% и даже больше. В такой ситуации нужно бежать и класть свободные деньги на банковский депозит. Кладите деньги в государственные банки, но если сумма меньше 1,4 млн рублей, то она в любом банке будет застрахована», — рекомендовал специалист.

По словам аналитика, лучше всего открывать вклады на срок до полугода, поскольку ставка меняется достаточно часто и таким образом можно будет перевложить средства по окончании срока депозита.

Другой надежный вариант сохранения средств — покупка государственных ценных бумаг. Она уступает вкладу тем, что для занятия подобным родом инвестиций необходима квалификация, поэтому большинству граждан стоит рассмотреть более простой способ, такой как депозиты, резюмировал Остапкович.

Самые прибыльные* вклады на три месяца

Вкладчики продолжают предъявлять повышенный спрос на трехмесячные вклады. Так, согласно статистике использования фильтров при поиске вкладов через сервис Банки.ру, в октябре их доля в спросе составила порядка 32%. Учитывая высокий интерес к вкладам данной срочности, главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич составил рейтинг топ-10 трехмесячных вкладов, представленных на нашем сайте. Вот пять из них, которые можно оформить на Банки.ру:

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