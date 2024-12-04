Банк «Санкт-Петербург» запускает вклад «Зимний Петербург»

Банк «Санкт-Петербург» в преддверии Нового года запустил вклад «Зимний Петербург». Об этом сообщила пресс-служба кредитного учреждения.

Максимальная ставка по вкладу составляет 23% годовых на самый популярный срок — шесть месяцев. На сроки три месяца и один год ставка составляет 22% годовых при открытии вклада в онлайн-каналах.

«Зимний Петербург» — это классический срочный банковский вклад. Пополнение и снятие не предусмотрены, выплата процентов осуществляется в конце срока вклада. Сумма на депозите до 1,4 млн рублей застрахована Агентством по страхованию вкладов.

Копить средства можно и с помощью дебетовых карт. Эксперт Банки.ру Эряния Бочкина составила список карт, по которым начисляется процент на остаток, а также есть возможность открыть накопительный счет и получить по нему более привлекательные условия.

Карта Black от Т-Банка

Карта «Прибыль» от Банка Уралсиб

Карта «Скидка везде» от МТС Банка

«Премиальная карта "Премьер +"» от Экспобанка

«Альфа-Карта» от Альфа-Банка

«Карта для жизни» от ВТБ

«Умная карта "Мир"» от Газпромбанка





Топ 3 дебетовых карт