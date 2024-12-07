Финансист предупредил об опасности новогодних предложений по вкладам

Банки обычно делают новогодние предложения по вкладам в декабре, но не всегда они выгодны и зачастую являются лишь маркетинговым ходом. В чем отличие, рассказал в беседе с агентством «Прайм» финансист Лазарь Бадалов.

Финансовые организации выводят на рынок новые предложения в конце года, поскольку многие россияне в этот период получают премии и не спешат сразу тратить эти деньги, объяснил эксперт.

«Поэтому банкиры готовят выгодные предложения для этой категории. Добавляют процент зарплатным клиентам, предлагают ставку выше для новых вкладчиков или просто устанавливают выше процент на декабрь-январь», — уточнил Бадалов.

Он отметил, что в этом году декабрь вероятнее всего совпадет с повышением ключевой ставки ЦБ и, следовательно, увеличением процентов по банковским депозитам. Банкам эта ситуация удобна, поскольку они могут совместить новогодние предложения с ростом ставок на фоне ужесточения ДКП.

В результате рост ставок по вкладам, который происходит из-за мер Центробанка по борьбе с инфляцией еще с лета, финансово-кредитные организации могут выдать за новогодние акции, предупредил финансист.

Впрочем, для вкладчика причина, по которой ему предлагают более выгодные условия, не столь важна, главное, чтобы эти условия его устроили и не содержали подвоха. Бадалов подчеркнул, что под видом таких предложений россиянам могут навязать комбинированные вклады, совмещенные с другими банковскими продуктами, например страхованием. И тогда доход по вкладу будет зависеть от результатов финансового продукта. Гарантией высоких доходов комбинированные продукты выступать не могут, более того, можно понести убытки.

Также банк может предложить гражданам вклад по плавающей ставке, установив более высокий процент на часть срока его действия, а на оставшуюся — ниже. «Поэтому, открывая вклад в банке, следует внимательно ознакомиться с условиями и быть осторожными со слишком щедрыми предложениями», — заключил эксперт.

Самые прибыльные* вклады на три месяца

Вкладчики продолжают предъявлять повышенный спрос на трехмесячные вклады. Так, согласно статистике использования фильтров при поиске вкладов через сервис Банки.ру, в октябре их доля в спросе составила порядка 32%. Учитывая высокий интерес к вкладам данной срочности, главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич составил топ-10 трехмесячных вкладов, представленных на нашем сайте. Вот пять из них, которые можно оформить на Банки.ру:

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