Глава ВТБ назвал сроки снижения ключевой ставки в России

Снижение ключевой ставки, установленной Банком России, произойдет не ранее чем в конце 2025 года. Такой сценарий возможен при условии, что ЦБ зафиксирует снижение инфляции в стране, такие сроки назвал глава ВТБ Андрей Костин в эфире телеканала «Россия-1».

«Если тренд изменится и Центробанк увидит, что инфляция пошла вниз, мы можем ожидать и снижения ставки. Но боюсь, что это произойдет не раньше чем в конце следующего года либо даже в начале 2026 года», — спрогнозировал Костин.

По его словам, ЦБ продолжает непреклонно демонстрировать российскому населению и бизнесу свое намерение держать ключевую ставку на высоком уровне. Глава ВТБ полагает, что в ближайшем будущем показатель поднимут до 23% годовых. В то же время он подчеркнул, что «уважает» руководство регулятора, поскольку оно взяло «всю ответственность за антиинфляционную программу на себя».

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