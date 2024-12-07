Определен порядок выплат пенсий в декабре и январе

Часть граждан получит в декабре 2024 года пенсию и за январь 2025 года. Порядок выплат в ближайшие два месяца обсудила с «Лентой.ру» член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«Те россияне, кто привык получать пенсию в первых числах, а именно с третьего по восьмое число каждого месяца, в связи с тем что в январе на эти дни приходятся праздники, получат пенсию заранее, уже в декабре. То есть будет двойная выплата: пенсия придет и за декабрь, и за январь. Следующую выплату они получат уже в феврале», — рассказала парламентарий.

Изменения в графике не коснутся тех, кому пенсионные выплаты приходят ежемесячно в более поздние даты, уточнила депутат.

«У нас абсолютное большинство получает с третьего по восьмое число выплаты. Но те, кто получает позже, они получат просто в свой день», — резюмировала Бессараб.

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